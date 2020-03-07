Скандальному Вуди Аллену отказали: издательство вернуло режиссеру права на его рукопись

Новости культуры:Голливудского режиссера обвиняют в сексуальном домогательстве.

Издательство Hachette приняло решение отказаться от публикации мемуаров режиссера Вуди Аллена и вернуть все права на рукопись. Как сообщает ВВС, ранее сын режиссера Ронан Фэрроу выступил с критикой издательства.

В заявлении издательской группы говорится о том, что отказаться от публикации мемуаров было трудно, но такое решение приняли после консультаций с сотрудниками, которые выступали против этого. "В течение последних дней менеджеры издательства провели несколько детальных разговоров с нашими работниками и не только. Выслушав их, мы решили, что публикация мемуаров была бы не в пользу издательству", - говорится в заявлении.

В четверг несколько сотрудников издательства присоединились к акции протеста против публикации мемуаров в знак солидарности с Фэрроу. Сестра Ронана, Дилан Фэрроу, приемная дочь Аллена и его бывшей гражданской жены Мии Фэрроу, обвинила Аллена в сексуальных домогательствах.

Ранее Hachette издало книгу Фэрроу "Поймать и убить", которая рассказывает о деле бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого недавно признали виновным в изнасиловании. В заявлении с критикой издательства Фэрроу утверждает, что Hachette не стремилось проверить факты, изложенные в книге Аллена, и не связывалось для этого с его сестрой. Он также утверждает, что во время работы над его книгой издательство не предупредило о том, что купило права на рукопись его отца.

Дилан Фэрроу утверждает, что ее приемный отец совершил над ней сексуальное насилие в 1992 году, когда ей было семь. Аллен отрицает это, утверждая, что его бывшая жена Миа Фэрроу внушила Дилан эту историю.