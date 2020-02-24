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Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок
Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок

Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок

Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок
21:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Печально известного Харви Вайнштейна признали виновным в незаконных действиях сексуального характера и изнасиловании.

После пятидневных совещаний суд присяжных вынес свой вердикт сегодня, 24 февраля. Сейчас голливудский продюсер находится под стражей и ожидает приговора, который будет обнародован уже 11 марта.

Как сообщает The Guardian, влиятельного американского продюсера признали виновным по двум делам. Суд присяжных, состоящий из семи мужчин и пяти женщин, объявил свое решение сегодня, 24 февраля, в Верховном суде Нью-Йорка.

Так, Харви Вайнштейна признали виновным в принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн, которая в 2013 году надеялась начать актерскую карьеру. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 5 до 25 лет заключения.

Суд над Харви Вайнштейном: продюсеру выдвинули новые обвинения

В то же время вину Харви Вайнштейна в трех тяжелых преступлениях так и не установили – сексуальное насилие и изнасилование первой степени. Именно эти преступления могли стать причиной пожизненного заключения одиозного продюсера. Сразу после обнародования решения суда присяжных на Харви Вайнштейна одели наручники и отправили в тюрьму, где он будет ждать окончательного приговора до 11 марта.

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Суд, Приговор, Обвинения, Харви Вайнштейн, Сексуальные домогательства, Американский продюсер.
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