Суд над Харви Вайнштейном: продюсеру выдвинули новые обвинения

Новости шоу бизнеса:Бывшего сооснователя Miramax Films снова обвиняют в сексуальном домогательстве, якобы совершенное в 2013 году.

В понедельник, 6 января, начался суд по делу скандального американского продюсера Харви Вайнштейна. Мужчину обвиняют в неоднократных сексуальных домогательствах.

Харви Вайнштейн пришел на заседание на ходунках и в сопровождении своих адвокатов.

Как сообщает инсайдер, прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули против скандального продюсера обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к другой, якобы совершенные 2013 года.

Новые обвинения против Вайнштейна дополняют 8 старых, которые находились на рассмотрении в этот понедельник.

Напомним о том, что громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвинили в сексуальных домогательствах более 80 женщин.

А в декабре прошлого года стало известно, что Вайнштейн выплатит 25 миллионов долларов женщинам, которые обвиняют его в домогательствах. Огромная сумма будет распределена между 30 актрисами и бывшими сотрудницами компании The Weinstein Company, которые обвиняли продюсера в сексуальных домогательствах.