Суд над Харви Вайнштейном: продюсеру выдвинули новые обвинения

В понедельник, 6 января, начался суд по делу скандального американского продюсера Харви Вайнштейна. Мужчину обвиняют в неоднократных сексуальных домогательствах.
Харви Вайнштейн пришел на заседание на ходунках и в сопровождении своих адвокатов.
Как сообщает инсайдер, прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули против скандального продюсера обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к другой, якобы совершенные 2013 года.
Новые обвинения против Вайнштейна дополняют 8 старых, которые находились на рассмотрении в этот понедельник.
Напомним о том, что громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвинили в сексуальных домогательствах более 80 женщин.
А в декабре прошлого года стало известно, что Вайнштейн выплатит 25 миллионов долларов женщинам, которые обвиняют его в домогательствах. Огромная сумма будет распределена между 30 актрисами и бывшими сотрудницами компании The Weinstein Company, которые обвиняли продюсера в сексуальных домогательствах.