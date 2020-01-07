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Суд над Харви Вайнштейном: продюсеру выдвинули новые обвинения

Суд над Харви Вайнштейном: продюсеру выдвинули новые обвинения
15:27 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Бывшего сооснователя Miramax Films снова обвиняют в сексуальном домогательстве, якобы совершенное в 2013 году.

В понедельник, 6 января, начался суд по делу скандального американского продюсера Харви Вайнштейна. Мужчину обвиняют в неоднократных сексуальных домогательствах.

Харви Вайнштейн пришел на заседание на ходунках и в сопровождении своих адвокатов.

Как сообщает инсайдер, прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули против скандального продюсера обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к другой, якобы совершенные 2013 года.

Новые обвинения против Вайнштейна дополняют 8 старых, которые находились на рассмотрении в этот понедельник.

Напомним о том, что громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвинили в сексуальных домогательствах более 80 женщин.

Новая жертва: еще одна актриса подала в суд на Харви Вайнштейна

А в декабре прошлого года стало известно, что  Вайнштейн выплатит 25 миллионов долларов женщинам, которые обвиняют его в домогательствах. Огромная сумма будет распределена между 30 актрисами и бывшими сотрудницами компании The Weinstein Company, которые обвиняли продюсера в сексуальных домогательствах.

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Суд, Обвинения, Харви Вайнштейн, Сексуальные домогательства, Американский продюсер.
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