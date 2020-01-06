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В США начался суд над скандальным голливудским экс-продюссером

В США начался суд над скандальным голливудским экс-продюссером
23:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Нью-Йорке начался суд над продюсером Харви Вайнштейном.

В Нью-Йорке в понедельник, 6 января, начался судебный процесс над бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает DW.

67-летний Вайнштейн появился на заседание суда штата Нью-Йорк в сопровождении адвокатов.

Перед зданием суда собралось много женщин, которые вменяют бывшему продюсеру притязания, в том числе актриса Розанна Аркетт. Демонстрантки держали плакаты с призывами к справедливости в отношении жертв домогательств.

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Как сообщалось, более 80 женщин, в том числе такие известные голливудские актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу, обвиняли Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Однако нынешний судебный процесс, который может длиться несколько недель, касается обвинений в домогательствах только со стороны двух женщин. Речь идет о случаях изнасилования и принуждение к оральному сексу, которые произошли в 2006 и 2013 годах. Остальные инцидентов не рассматриваются из-за срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Бывшему продюсеру, который заплатил залог и сейчас находится на свободе, грозит пожизненное заключение. Сам Вайнштейн все обвинения отвергает.

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В декабре прошлого года достигнуто предварительное принципиальное соглашение относительно урегулирования гражданских исков с почти 30 актрисами и бывшими сотрудницами Харви Вайнштейна. Сумма компенсации, которую согласен выплатить Вайнштейн, составляет 25 миллионов долларов.

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Суд, Нью-Йорк, Харви Вайнштейн, Сексуальные домогательства.
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