О кошках, о котах, о котятах: 12 лучших книг для детей

1 Цикл "Простоквашино", Эдуард Успенский Вот уже которое десятилетие все новые и новые поколения детей зачитываются замечательными сказками Успенского. В рамках нашей беседы особого внимания стоит его цикл повестей о троих героях из деревни Простоквашино. Дядя Федор и пес Шарик очаровательны, но лично нам любимым персонажем всегда был кот Матроскин. Немного саркастичный, талантливый и хозяйственный кот умеет все на свете: и на гитаре играть, и на машинке шить. Его житейская мудрость поражает. Единственная книга серии, которую мы категорически не рекомендуем детям – это скандальная повесть "Новые порядки в деревне Простоквашино". Она столь разительно и неприятно отличается от всего цикла, что возникают сомнения в том, Успенский ли ее писал. Она явно не для малышей, скорее для взрослых. Зато остальные части цикла можно заслуженно отнести к лучшим сериям детских книг.

2 "Крылатые кошки", Урсула Ле Гуин Сюжет развивается вокруг четверых котят, которые родились с маленькими крылышками. Когда котята подрастут, они отправятся искать себя. На пути будут встречаться разные животные, но до поры до времени никто не примет этих необычных котят. Однажды они подружатся с любящими и добрыми детьми.

3 "Кот без прикрас", Терри Пратчетт Честно признаться, Пратчетт больше подходит для взрослой аудитории, поскольку в его работах очень много специфических отсылок к разным книгам. Их даже не все взрослые поймут. Но в целом произведения Терри выполнены в духе подросткового жанра. Эта история покажет и расскажет о котах все, что только можно знать. Вы поймете их внутреннее устройство. Книга дополнена яркими картинками талантливого художника, Грея Джоллиффа. Пратчетт прославился своими необычными персонажами и уморительными шутками, так что книга наверняка вас рассмешит.

4 "Кошка, гулявшая сама по себе", Джозеф Редьярд Киплинг Популярная сказка рассказывает о времени, когда человек еще был диким, только начинал покорять природу. Сюжет развивается вокруг замечательной кошки, которая не считает себя прирученной. Она любит детей и спасает людей от мышей.

5 "Тайна рыжего кота", Сергей Таск Замечательная книга, взращивающая ум и доброту. Автор переносит нас в туманную Англию, в дом талантливой художницы. Ее сынишка Дэвид большую часть времени проводит один на чердаке среди бесчисленных маминых шедевров. Однажды случилось странное: рыжий красавец-кот вдруг сбежал с холста, а вслед за ним стали оживать портреты. Заручившись помощью сыщика и прочих жителей картин, Дэвид пытается расколдовать кота, который прежде был человеком.

6 "Креншоу", Кэтрин Эпплгейт Сюжет развивается вокруг семьи мальчика по имени Джексон. Родня переживает не самый веселый период в жизни. Им не на что купить еду, заплатить за квартиру. Кот Креншоу появляется в жизни Джексона для того, чтобы все изменить, они станут настоящими друзьями. Вот только кот оказался воображаемым. Поможет ли выдуманная дружба сотворить чудеса?

7 "Кот в шляпе", Доктор Сьюз Чудесная сказка с иллюстрациями самого автора. Эта история Доктора Сьюза входит в число лучших книг для непослушных детей. На примере вредного Кота в шляпе, автор показывает, что не всегда стоит потакать своему желанию пошалить.

8 "Про мурчалок и царапок", Виктория Кирдий Эта книга наполнена теплотой и любовью к кошкам. Она научит детей великому искусству общения с ними. Вы поймете, почему эти пушистые звери не умеют лицемерить. Здесь также много красивых иллюстраций.

9 "Кот забвения", Антонина Малышева Вас ждет легенда о таинственном коте забвения. Его глаза прекрасны и опасны, стоит посмотреть в них, как тут же забываешь обо всем на свете.

10 "Елка, кот и Новый год", К. Мартынова, О. Василиади Всем известно, что в канун Нового года случаются чудеса. Настало время маленькому бездомному котенку обрести свой дом и любовь. Невероятно милые иллюстрации помогут вам окунуться в эту историю с головой. Мария Павлова с изумительной точностью передала в своих картинах милые повадки кошек: их забавные мордашки, огромные глаза, манеру спать в самых диковинных позах и в самых неожиданных уголках дома. Наверняка после прочтения этой книги вы станете немного счастливее.

11 "Варджак Лап", СФ Сэйд Варджак всю свою жизнь провел в шикарном доме хозяйки, не сталкиваясь с опасностями Большого Города. Графиня любила и баловала своих питомцев – породистых месопотамских голубых котов. Вот те и разленились. И только Варджак жаждал приключений, слушая истории о своем предке – великом кошачьем воине по кличке Джалал. И кто бы мог подумать, что домашний кот однажды все же пойдет по стопам своего могучего предка?