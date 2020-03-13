Скачать
Пятница, 13.03.2020
Украина закрывает границу для иностранцев
Украина закрывает границу для иностранцев
"Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Определен лучший игрок матча Шахтер - Вольфсбург
Определен лучший игрок матча Шахтер - Вольфсбург
Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры: все из-за коронавируса
Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры

О кошках, о котах, о котятах: 12 лучших книг для детей

Смотрите фото (13)
О кошках, о котах, о котятах: 12 лучших книг для детей
14:40 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Здесь вы найдете 12 дивных историй о кошках, котах и котятах, которые понравятся детям разных возрастов.

  • 1

    Цикл "Простоквашино", Эдуард Успенский

    Вот уже которое десятилетие все новые и новые поколения детей зачитываются замечательными сказками Успенского. В рамках нашей беседы особого внимания стоит его цикл повестей о троих героях из деревни Простоквашино. Дядя Федор и пес Шарик очаровательны, но лично нам любимым персонажем всегда был кот Матроскин. Немного саркастичный, талантливый и хозяйственный кот умеет все на свете: и на гитаре играть, и на машинке шить. Его житейская мудрость поражает. Единственная книга серии, которую мы категорически не рекомендуем детям – это скандальная повесть "Новые порядки в деревне Простоквашино". Она столь разительно и неприятно отличается от всего цикла, что возникают сомнения в том, Успенский ли ее писал. Она явно не для малышей, скорее для взрослых. Зато остальные части цикла можно заслуженно отнести к лучшим сериям детских книг.

  • 2

    "Крылатые кошки", Урсула Ле Гуин

    Сюжет развивается вокруг четверых котят, которые родились с маленькими крылышками. Когда котята подрастут, они отправятся искать себя. На пути будут встречаться разные животные, но до поры до времени никто не примет этих необычных котят. Однажды они подружатся с любящими и добрыми детьми.

  • 3

    "Кот без прикрас", Терри Пратчетт

    Честно признаться, Пратчетт больше подходит для взрослой аудитории, поскольку в его работах очень много специфических отсылок к разным книгам. Их даже не все взрослые поймут. Но в целом произведения Терри выполнены в духе подросткового жанра. Эта история покажет и расскажет о котах все, что только можно знать. Вы поймете их внутреннее устройство. Книга дополнена яркими картинками талантливого художника, Грея Джоллиффа. Пратчетт прославился своими необычными персонажами и уморительными шутками, так что книга наверняка вас рассмешит.

  • 4

    "Кошка, гулявшая сама по себе", Джозеф Редьярд Киплинг

    Популярная сказка рассказывает о времени, когда человек еще был диким, только начинал покорять природу. Сюжет развивается вокруг замечательной кошки, которая не считает себя прирученной. Она любит детей и спасает людей от мышей.

  • 5

    "Тайна рыжего кота", Сергей Таск

    Замечательная книга, взращивающая ум и доброту. Автор переносит нас в туманную Англию, в дом талантливой художницы. Ее сынишка Дэвид большую часть времени проводит один на чердаке среди бесчисленных маминых шедевров. Однажды случилось странное: рыжий красавец-кот вдруг сбежал с холста, а вслед за ним стали оживать портреты. Заручившись помощью сыщика и прочих жителей картин, Дэвид пытается расколдовать кота, который прежде был человеком.

  • 6

    "Креншоу", Кэтрин Эпплгейт

    Сюжет развивается вокруг семьи мальчика по имени Джексон. Родня переживает не самый веселый период в жизни. Им не на что купить еду, заплатить за квартиру. Кот Креншоу появляется в жизни Джексона для того, чтобы все изменить, они станут настоящими друзьями. Вот только кот оказался воображаемым. Поможет ли выдуманная дружба сотворить чудеса?

  • 7

    "Кот в шляпе", Доктор Сьюз

    Чудесная сказка с иллюстрациями самого автора. Эта история Доктора Сьюза входит в число лучших книг для непослушных детей. На примере вредного Кота в шляпе, автор показывает, что не всегда стоит потакать своему желанию пошалить.

  • 8

    "Про мурчалок и царапок", Виктория Кирдий

    Эта книга наполнена теплотой и любовью к кошкам. Она научит детей великому искусству общения с ними. Вы поймете, почему эти пушистые звери не умеют лицемерить. Здесь также много красивых иллюстраций.

  • 9

    "Кот забвения", Антонина Малышева

    Вас ждет легенда о таинственном коте забвения. Его глаза прекрасны и опасны, стоит посмотреть в них, как тут же забываешь обо всем на свете.

  • 10

    "Елка, кот и Новый год", К. Мартынова, О. Василиади

    Всем известно, что в канун Нового года случаются чудеса. Настало время маленькому бездомному котенку обрести свой дом и любовь. Невероятно милые иллюстрации помогут вам окунуться в эту историю с головой. Мария Павлова с изумительной точностью передала в своих картинах милые повадки кошек: их забавные мордашки, огромные глаза, манеру спать в самых диковинных позах и в самых неожиданных уголках дома. Наверняка после прочтения этой книги вы станете немного счастливее.

  • 11

    "Варджак Лап", СФ Сэйд

    Варджак всю свою жизнь провел в шикарном доме хозяйки, не сталкиваясь с опасностями Большого Города. Графиня любила и баловала своих питомцев – породистых месопотамских голубых котов. Вот те и разленились. И только Варджак жаждал приключений, слушая истории о своем предке – великом кошачьем воине по кличке Джалал. И кто бы мог подумать, что домашний кот однажды все же пойдет по стопам своего могучего предка?

  • 12

    "Быть котом", Мэтт Хейг

    Казалось бы, ну какие могут быть проблемы в буднях кота? Валяйся себе целыми днями на диване, крепко спи, ешь от пуза да временами бегай за ниточкой или еще какой ерундой, прикидываясь самым страшным хищником в мире. Барни жутко завидовал такой райской жизни и пожелал поменяться местами с котом. Вот только жизнь кота на деле ой как непроста!

Приятного чтения и хорошего настроения: топ книг апреля 2020 года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Литература, Коты, Кошки, Книжные новинки, Детские книги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
04 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
05 Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и заморозки: в Украину идет похолодание
Дожди и заморозки: в Украину идет похолодание
В мире от коронавируса умерли более 5 тысяч человек
В мире от коронавируса умерли более 5 тысяч человек
Март побил очередной температурный рекорд
Март побил очередной температурный рекорд
Данай Гурира призналась, как ее разыграли с помощью 50 зомби на съемках
Данай Гурира призналась, как ее разыграли с помощью 50 зомби на съемках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь