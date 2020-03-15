"Список кораблей": в апреле выйдет новый поэтический сборник Сергея Жадана

Новости культуры:Пьеса Сергея Жадана "Хлебное перемирие" тоже увидит свет весной.

Новый поэтический сборник Сергея Жадана "Список кораблей" выйдет в издательстве Meridian Czernowitz в начале апреля.

Об этом сообщает Meridian Czernowitz.

"60 стихотворений о памяти, что рождается из любви, и об огоне, после которого остается нежность. 60 попыток очертить свет и рассказать о воздухе над городом. 60 отрывков чужих разговоров, 60 голосов, которыми наполняются весенние сумерки. "Список кораблей" – это список тех, кто ушел, но кого нельзя забыть. Список имен, которые сопровождают тебя всю жизнь. Список городов, где тебя всегда ждут. Пожалуй, самая интимная и болезненная книга автора", - говорится в сообщении.

Для оформления использованы картины художницы Екатерины Косьяненко.

Пьеса Сергея Жадана "Хлебное перемирие" тоже увидит свет в издательстве Meridian Czernowitz весной. Автор и издательство организуют тур: презентации книги состоятся в восьми городах Украины.