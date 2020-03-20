Приятного Вам чтения: интересные литературные произведения

"Сад таинственных цветов", Кристина Кабони
Айрис и Виола – сестры, которых разлучили в далеком детстве. Вновь обретя друг друга, девушки решают разузнать семейные тайны. Для этого им надо отправиться в Италию, в дом, окруженный прекрасными цветами. Девушки спасут сад и спасут себя. На мой взгляд, в этой истории метафоры цветов и жизни сравнимы с романом "Таинственный сад", входящим в число самых душевных в мире книг. Даже названия этих произведений перекликаются.
"Троллий пик", Уна Харт
Данный роман входит в число интригующих книг об исчезнувших без вести. Главной героиней выступает юная Грейс, мать которой исчезла при крайне таинственных обстоятельствах. Женщина будто в воздухе испарилась, находясь на борту самолета. Грейс отправляется жить вместе со своей таинственной тетушкой. Тайна исчезновения мамы не дает ей покоя.
"Мулан", Элизабет Рудник
Выход новелизации Рудник был приурочен к мировой премьере одноименной ленты. Эта картина является ремейком диснеевского мультфильма и входит в число самых популярных фильмов марта 2020 года. Сюжет разворачивается в древнем Китае, повествуя о девушке, которая решила бросить вызов устоям общества. Мулан решила стать воином, переодевшись в мужской наряд.
"Верю в любовь", Джереми Кэмп
Еще одна книга, интерес к которой возрос благодаря мартовским кинопремьерам. Это биографические мемуары реального музыканта, творчество которого было рождено горечью и сладостью любви. Девушка, завоевавшая сердце Джереми, оказалась неизлечимо больной. Взаимная любовь омрачилась осознанием грядущего расставания навсегда, но надежда все же теплится в сердцах влюбленных.
"Няня" (сборник), Генри Джеймс
Среди самых ярких фильмов весны 2020 года числится триллер "Няня", снятый по мотивам бестселлера Генри Джеймса ("Поворот винта"). Интерес к ленте снова привлек внимание к работам писателя, так что скоро нас ожидает выход сборника с пугающими мистическими историями.
"Милая", Рене Карлино
Миа Келли обладает удивительно разношерстными талантами. Виртуозная пианистка и творческая натура с отличием окончила факультет по управлению бизнесом. Какую стезю избрать: музыкальную или деловую? Жизнь сама расставила все по местам, выбирать ни к чему. Миа стала начальницей музыкального кафе. Но трудно все же будет, тем более, когда нагрянет нежданная любовь.
"Отель Магнолия", Кэролин Браун
Джолин Бруссар становится совладелицей маленького отеля на пару с мрачным партнером. Как и Джолин, Такер Маллоун пытается совладать с грузом проблем из прошлой жизни. Двое одиноких людей должны объединиться, взять себя в руки и навести порядок в крохотном отеле. Быть может, общее дело высечет искру любви в их сердцах?
"Это гиблое место", Александра Кристо
В городе орудуют самые разные мошенники и преступники, среди которых встречаются порой даже очаровательные персонажи. Юная Тавия решила распроститься с криминальным прошлым и начать новую жизнь. Однако девушка допустила ошибку, из-за которой всплеск магии вызвал безумие горожан. Можно ли все исправить, не вляпавшись в очередную неприятную историю?
"Как приготовить кролика, спасти душу и найти любовника", Элспет Марр
Книга выполнена в виде заметок девушки XIX века, повествуя о насущных вопросах для дам того периода: о готовке, вере, врачевании и, конечно же, о любви. И хотя между мировоззрениями женщин XIX и XXI веков лежит целая пропасть, автор обещает удивить нас актуальными и по сей день вопросами.
"Изгнание дьявола из моей лучшей подруги", Грейди Хендрикс
На дворе 1988 год. Эбби и Грэтхен ведут беспечную жизнь юных студенток. Во время очередной тусовки Грэтхен отправляется в лес и на время пропадает. Вернувшись, девушка уверяет, что ничего не произошло, все просто отлично. Вот только поведение ее вдруг изменилось. Подозревая, что в деле замешаны темные силы, Эбби готова на все, лишь бы спасти подругу и прекратить череду жутких событий.