Mustread: что прочитать во время карантина

1 Почему Пабло Пикассо создал гениальную "Гернику", а Гарри Трумэн решился на применение атомной бомбы? Кому грозит потеря работы из-за искусственного интеллекта и какие экономические последствия влекут за собой технологические прорывы? Обо всем этом и не только – подробнее далее. Наши химические сердца. Кристал Сазерленд "Я всегда думал, что миг, когда ты встречаешь самую большую любовь своей жизни, должен быть, как в кино. Ну, конечно, не совсем, как в фильмах, когда все замедляется, волос развевается на ветру и звучит нарастающий инструментальный саундтрек. Однако я думал, что будет по крайней мере что-то, понимаете? Сердце на мгновение замирает. Глубоко в душе что-то екает и говорит: "Святая корова. Это она. Наконец, по долгом времени, это она"". Так рассуждает 17-летний подросток Генри Пейдж, ученик выпускного класса, главный редактор школьной газеты, перед глазами которого возникает тщедушная, плохо одетая, да еще и хромая девушка Грейс, которая перешла из другой школы. Ее отгороженность, чудаковатость и начитанность удивляют Генри, и с каждой попыткой паренька подружиться, девушка все замыкается и отталкивает его от себя. И первое чувство не остановить. Поэтому Генри всячески пытается быть рядом с Грейс, все глубже погружаясь в ее тайны и познавая причудливость и опустошенность ее мира. Будет ли эта любовь всеобъемлющей и победит ли призраков и угрызения совести, которые искуплением тяготеют над темным прошлым девушки? Обо всем этом вы узнаете из книги "Наши химические сердца" австралийской писательницы Кристал Сазерленд.

2 Неестественные причины. Гичард Шеперд Тело человека - это молчаливый свидетель смерти, оно ничего не скрывает и всегда несет в себе правду. Когда смерть внезапна и непонятна, доктор Ричард Шеперд обязательно выясняет ее причину. Каждое вскрытие - это отдельная детективная история, в которой автор с помощью проницательности разгадывает головоломку, чтобы найти ответ на насущный вопрос: как этот человек умер? От серийного убийцы до стихийного бедствия, от "идеального убийства" до ужасной случайности, доктор Шеперд всегда в погоне за истиной. И хотя он был вовлечен в громкие дела последнего 20-летия (смерть принцессы Дианы, теракты 11 сентября 2001 года в США), часто менее известные случаи в результате оказывались самыми интригующими. Главная книга года по версии The Times. Специфика необычной профессии, взгляд инсайдера, история самых громких детективных загадок XX века. Заметки судмедэксперта стали мировым бестселлером. Права на книгу проданы в 19 стран мира.

3 Мужской взгляд на отношения. Михаил Скурихин "Что такое отношения? Отношения = энергетические потоки. Каждый живой человек создает эти потоки. От того, насколько близкими являются люди, эти потоки ощутимо сильнее или слабее. Но (!) наша планета не так уж и велика, чтобы вообще друг друга не чувствовать. Нас буквально пронизывают отношения. Поэтому вывод: отношения никогда не заканчивают на 100%. Отношения можно трансформировать, как бы "передвинув" человека из семейной (близкой) зоны в общечеловеческую (дальнюю). Тогда ни мысли о конкретном персонаже, ни встречи с ним не "собьют с пути", вы будете вспоминать о нем так же спокойно, как и тетя Фая об аборигенах. И ни он, ни все, что связано с ним, никак на вас не будет влиять. Это спокойное, нейтральное состояние. А сейчас спросите себя: 1) Я спокойна, если вспомню о нем или же встречусь с ним? 2) Чувствую ли я себя такой же сильной, как и до начала отношений? Если хоть раз вы ответили "НЕТ", то эта книга поможет вам с решением этой проблемы!".

4 Сверхдержавы искусственного интеллекта. Кай-Фу Ли Честно о том, кому грозит потеря работы из-за искусственного интеллекта и какие экономические последствия влекут за собой технологические прорывы. Что будет с человеком, когда искусственный интеллект будет делать все? Искусственный интеллект меняет мир. Или суперкомпьютер будет править миром? Что мы можем сделать для того, чтобы не остаться позади прогресса? Бестселлер по версии The New York Times, USA today и The Wall Street Journal.

5 Решение. Роберт Диленшнайдер Ежедневно мы решаем десятки вопросов, и каждый наш шаг так или иначе влияет на дальнейшую жизнь. В своей книге специалист по коммуникациям Роберт Диленшнайдер анализирует механизм принятия решений выдающимися историческими личностями и объясняет, чему нас может научить их опыт. Какие намерения натолкнули Иоганна Гутенберга на изобретение печатного станка? Почему Пабло Пикассо создал гениальную "Гернику", а Гарри Трумэн решился на применение атомной бомбы? Автор признается, что написание книги значительно усилило его личные способности принимать решения, и уверен, что эта работа поможет выйти на новый уровень и читателям.