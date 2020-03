Mustread: что прочитать во время карантина

Тело человека - это молчаливый свидетель смерти, оно ничего не скрывает и всегда несет в себе правду. Когда смерть внезапна и непонятна, доктор Ричард Шеперд обязательно выясняет ее причину. Каждое вскрытие - это отдельная детективная история, в которой автор с помощью проницательности разгадывает головоломку, чтобы найти ответ на насущный вопрос: как этот человек умер? От серийного убийцы до стихийного бедствия, от "идеального убийства" до ужасной случайности, доктор Шеперд всегда в погоне за истиной. И хотя он был вовлечен в громкие дела последнего 20-летия (смерть принцессы Дианы, теракты 11 сентября 2001 года в США), часто менее известные случаи в результате оказывались самыми интригующими. Главная книга года по версии The Times. Специфика необычной профессии, взгляд инсайдера, история самых громких детективных загадок XX века. Заметки судмедэксперта стали мировым бестселлером. Права на книгу проданы в 19 стран мира.

4

Сверхдержавы искусственного интеллекта. Кай-Фу Ли

Честно о том, кому грозит потеря работы из-за искусственного интеллекта и какие экономические последствия влекут за собой технологические прорывы. Что будет с человеком, когда искусственный интеллект будет делать все? Искусственный интеллект меняет мир. Или суперкомпьютер будет править миром? Что мы можем сделать для того, чтобы не остаться позади прогресса? Бестселлер по версии The New York Times, USA today и The Wall Street Journal.