Привет с ХХ века: ТОП-12 лучших книг по версии Нью-Йоркской публичной библиотеки

1 Нью-Йоркская публичная библиотека является одной из самых крупных в мире с широко развитой сетью и возможностью доступа к лучшим книгам. При подготовке выставки "Лучшие книги ХХ века" был составлен список самых значимых печатных изданий, при этом создатели разделили книги по тематическим разделам. Всего на выставке показали 175 книг, а в нашем сегодняшнем обзоре представлено 12 из них. "Три сестры", Антон Чехов В разделе "Памятники современной литературы" были представлены произведения Марселя Пруста и Томаса Манна, Вирджинии Вульф, Владимира Набокова и ещё двадцати авторов. Среди них – пьеса Антона Павловича Чехова "Три сестры" издания 1901 года. Пьеса в своё время была написана по заказу МХТ, но вот уже второй век она не сходит с лучших театральных сцен мира.

2 "Кольцо царя Соломона", Конрад З. Лоренц В разделе "Царство природы" Нью-Йоркская публичная библиотека представила 10 книг, в том числе "Трактат о радиоактивности" Марии Склодовской-Кюри и "Значение относительности" Альберта Эйнштейна. Среди трудов разных авторов было издание австрийского натуралиста и биолога Конрада Лоренца "Кольцо царя Соломона: Новый Свет на пути животных". Книга была написана в 1949 году, но до 1952 издавалась исключительно на родине автора.

3 "Гроздья гнева", Джон Стейнбек Тематический раздел "Протест и прогресс" включал в себя книги 15 авторов, среди которых произведения Джейкоба Рииса, Лилиан Уолд и Алекса Котловица. "Гроздья гнева" Джона Стейнбека повествует о судьбе семьи фермеров Джоуд. Они были вынуждены искать лучшей доли и попытаться выжить в годы Великой депрессии.

4 "Ким", Редьярд Киплинг Среди книг, представленных в разделе "Колониализм и его последствия" было выделено 17 произведений разных авторов, в том числе Альбера Камю и Алана Патона, Маргариты Дюрас и Франца Фанона. Роман "Ким" Редьярда Киплинга, повествующий о судьбе индийского мальчишки-сироты, привлекает внимание увлекательным сюжетом и необыкновенно поэтическим языком повествования.

5 "Ребёнок и уход за ним", Бенджамин Спок В раздел "Разум и дух" вошли книги 15 авторов, при этом среди них можно было найти "Толкование сновидений" Зигмунда Фрейда и "Использование чар" Бруно Беттельхайма. Книга американского педиатра Бенджамина Спока "Ребёнок и уход за ним" в своё время стала настоящим бестселлером и многих родителей заставила взглянуть на собственных детей совсем другими глазами.

6 "Собака Баскервилей", Артур Конан Дойл В тематический раздел "Популярная культура и массовые развлечения" было включено 18 книг, при этом именно в этой подборке оказалось произведение Брэма Стокера "Дракула", хотя оно было написано ещё в 1897 году, и "Поворот винта" Генри Джеймса, увидевшее свет в 1898 году. Но детективная повесть Артура Конан Дойла "Собака Баскервилей", повествующая об очередном расследовании Шерлока Холмса, занимает в этом списке почётное место.

7 "Эпоха невинности", Эдит Уортон Отдельно создатели выставки выделили произведения писателей-женщин о борьбе за свои права, обозначив этот раздел ёмким названием "Женщины встают". Здесь были представлены произведения, касающиеся избирательных прав и женского освободительного движения, освещающие проблемы харассмента. "Эпоха невинности" Эдит Уортон выделяется в этом ряду своей атмосферностью и полным погружением в историю. Не зря в 1993 году режиссёр Мартин Скорсезе экранизировал роман.

8 "Воспитание Генри Адамса", Генри Брукс Адамс Раздел "Экономика и технологии" включал научные труды известных экономистов и даже издание Эда Крола "Весь Интернет: Руководство пользователя и каталог". Среди них была представлена автобиографическая книга "Воспитание Генри Адамса" американского писателя и историка Генри Брукса Адамса.

9 "Рассказ служанки", Маргарет Этвуд В тематический раздел "Утопии и антиутопии" вошли всемирно известные произведения Герберта Уэллса и Олдоса Хаксли, Джорджа Оруэлла и Энтони Берджесса. Был включён в этот список и роман Маргарет Этвуд "Рассказ служанки", увидевший свет в 1985 году. Тяжелая антиутопия канадской писательницы сделала автора лауреатом нескольких литературных премий и вызвала в своё время множество споров. Затронутые проблемы и сегодня волнуют умы, а по мотивам романа сняты фильм и сериал, а также поставлена опера.

10 "Реквием", Анна Ахматова Один из разделов выставки был озаглавлен "Война, холокост, тоталитаризм", и в нём были представлены произведения, освещающие самые тяжёлые периоды мировой истории. Здесь были выставлены "По ком звонит колокол" Эрнеста Хемингуэя и "Хиросима" Джона Херси, "На Западном фронте без перемен" Ремарка, "Дневник Анны Франк" и "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Вошла в этот раздел и поэма Анны Ахматовой "Реквием". Произведение поэтессы тяжело далось ей самой. Задумка о создании цикла совпала со временем, когда были арестованы её третий муж Николай Пунин и сын Лев Гумилёв. Поэтому замысел лирического цикла перерос в работу над сложной поэмой, которую Ахматова писала, в том числе, и в проходных следственного изолятора, где она стояла в очередях в надежде отдать передачу.

11 "Этикет в обществе, в бизнесе, в политике и дома", Эмили Пост Отдельной тематикой сотрудники Нью-Йоркской публичной библиотеки выделили произведения светлые, обозначив тему раздела как "Оптимизм, радость, благородство". Сюда были включены "Винни Пух" Алана Милна и "Радость кулинарии" Ирмы Ромбауэр, "Хоббит" Дж. Р. Р Толкина и "Пигмалион" Бернарда Шоу. И рядом с этими произведениями соседствует книга Эмили Пост "Этикет в обществе, в бизнесе, в политике и дома". Издание несколько раз перерабатывалось другими авторами, а в первоначальной версии увидело свет в 1922 году.