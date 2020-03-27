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Как провести время на карантине: книги, которые захватывают с первой страницы

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Как провести время на карантине: книги, которые захватывают с первой страницы
16:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:5 книг, которые развлекут во время карантина.

Книги этих авторов способны не только развлечь, но и вдохновить на более творческий отдых, чем тревожное проживание жизни во время очередной пандемии.

Мотивационная литература вообще имеет более широкий спектр, чем маркетинг или высокие технологии, иногда захватывающий детектив или загадки истории способны изменить не только настроение, но и целую жизнь.

Гийом Мюссо. Тайная жизнь писателей

Этот роман мегапопулярного французского автора, разошедшийся по миру в количестве 2 млн экземпляров, по психологическому напряжению напоминает "Мизери" Стивена Кинга. Зато по оригинальному сюжету это не менее таинственная история прославленного автора-отшельника, который спрятался на забытом богом острове и которого отправляется искать начинающий писатель. И хоть причины исчезновения писателя до сих пор остаются неизвестными, наш герой верит, что именно он раскроет тайну живого классика. Такую же цель имеет и журналистка, которая тоже прибывает на остров, на котором тем временем происходит убийство - женщина найдена распятой. Неужели кто-то предупреждает пришельцев, что лучше не раскрывать чужие тайны, иначе станешь их частью? И могло ли такое произойти в реальной жизни? "Натан Фоулз, персонаж, которого я с удовольствием сопровождал на этих страницах, - отвечает автор, - отправился искать уединения, отказался писать, спрятался от мира медиа, был таким неприветливым, как Милан Кундера, как Сэлинджер, как Филипп Рот и как Элена Ферранте… Теперь мне кажется, что он существует сам по себе, и, как тот вымышленный Гийом Мюссо в эпилоге, я был бы счастлив узнать, что ему удалось заново научиться наслаждаться жизнью где-то на другой стороне мира".

Роберт Шекли. Ловушка для людей

Автор этой книги уже давно снискал славу классика мировой фантастики, а его неповторимый стиль, исполненный блестящего юмора, которым американский фантаст описывает важные проблемы для всего человечества, стремление к изменениям и устремление в будущее, не оставляет равнодушным ни одного читателя. Именно это заставляет со временем снова и снова возвращаться к его произведениям, перечитывать и отыскивать новые грани и скрытый смысл. На этот раз рассказы, вошедшие в этот сборник, являются одними из самых выдающихся в творчестве Роберта Шекли и помогут каждому читателю приоткрыть завесу фантастического мира космических приключений, оставив навсегда влюбленность в тайные глубины космоса. "Проблема обозначилась в ХХ веке, - начинает автор, - а ужасные последствия вызрели за сто лет. После медленного тысячелетнего роста численности населения в мире вдруг произошел демографический взрыв, человечество все удваивалось. Болезни давно одолели, продовольствием обеспечили достаточно, уровень смертности и дальше падал, а рождаемость росла. Человеческая популяция, пойманная в ловушку увеличения в геометрической прогрессии, разрасталась, словно раковая опухоль".

Привет с ХХ века: ТОП-12 лучших книг по версии Нью-Йоркской публичной библиотеки

Владимир Кузнецов. Закоłот. Невыразимые культы

Этот роман, созданный на пересечении научной фантастики, космической оперы и хоррора в стиле Лавкрафта, - настоящая книга-головоломка, которую каждый читатель может составлять как ему заблагорассудится. По сюжету Новая Империя будущего - объединенное человечество Земли, Луны и Марса - ведет жестокую борьбу за собственное существование. Ее противники - потусторонние существа из других слоев Мультиверса, ее проводник - освобожденный бог Гагантоа, который с древних времен находился в плену на Земле. Мятежным богом дарованы человечеству технологии межпланетного сообщения, квантовых вычислений и распределенного интеллекта. Однако его враги - те цивилизации существ из другого пространства-времени и Потусторонние боги. А также те из людей, кто считает выбранный путь неверным и разрушительным. Поэтому на материнском корабле "Синано" - старейшем и самом мощном представителе Объединенного Флота Империи - вспыхивает мятеж. Кто начал его, к чему он приведет, а главное - как связан с событиями тысячелетней давности?

Кэрол Флеминг. Говорить легко и непринужденно. Как стать приятным собеседником

Эта книга - о многочисленных аспектах "легкой светской беседы" и искусстве красиво говорить. Ее автор - квалифицированный логопед и тренер по языковым техникам - считает, что в общении не существует навыка более важного, чем так называемая беседа "ни о чем". С ее помощью вы научитесь: легко начинать разговор и элегантно "выходить" из него, поддерживать беседу сразу с несколькими собеседниками, правильно есть, пить и двигаться во время разговора, придать своему произношению максимальной привлекательности, стать внимательным и интересным собеседником, завести новые полезные знакомства благодаря коммуникативным навыкам. "Если надо попрактиковаться в умении вести непринужденную и приятную светскую беседу, я выведу вас из тени и направлю на солнечную сторону улицы, - призывает автор. - Я вытащу вас из вашего микромира и отправлю в макрокосм, где вы встретите других людей. Для многих из вас те другие люди находятся по другую сторону стены, которую называют "социофобия". Вы выйдете из своего "внутреннего мира" навстречу новым отношениям, чего никогда бы не случилось, если бы вы продолжали концентрировать внимание только на себе". Поскольку искусство красиво разговаривать - секрет личного успеха каждого из нас, а все вокруг начинается со слова, то пусть это будет легко, непринужденно и изысканно!

Марина Могилко. Как стать блогером с миллионной аудиторией

Что почитать на карантине: удивительные книги с фантастическим сюжетом

Кардинальные изменения в жизни у автора этой книги произошли с изучением английского языка. Она поняла, что английский язык нужно учить, чтобы достигать целей, стать экспертом в выбранной области, читать книги и развиваться, путешествовать и общаться. "В детстве я всегда тяготела ко всему иностранному, - рассказывает автор. - Впервые я побывала за границей в 12 лет - в Финляндии. Поездка длилась один день, но она показалась мне путешествием в параллельный мир: я провела полдня в местных магазинчиках, удивляясь товарам и еде, которых раньше никогда не видела. Денег хватило только на ручку с блестками, резинку, но еще были мои первые зарубежные покупки-трофеи, которые я гордо носила в школу". Также в этой книжке - все возможности, которые открываются перед вами, когда вы знаете английский (обучение в иностранных университетах, прохождения курсов мировых экспертов, работа переводчиком, дизайнером, копирайтером и жизнь в разных уголках мира). И, конечно, написала о важности личного бренда и о том, почему "если вас не существует в социальных сетях, то вас не существует вообще". Интересно и доступно автор пояснила инструменты для популяризации блога, которые вы можете использовать сразу после прочтения этой книги.

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