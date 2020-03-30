Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Верховная Рада назначила нового главу Минздрава
Верховная Рада назначила нового главу Минздрава
Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
Коноплянка: Шевченко дал нам мечту
Коноплянка: Шевченко дал нам мечту
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура

Упростит удаленное обучение: Internet Archive открыл доступ к книгам

Упростит удаленное обучение: Internet Archive открыл доступ к книгам
17:07 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости культуры:Internet Archive открыл доступ к 1,4 млн книг, которые раньше можно было лишь арендовать.

Cайт с миллиардами сохраненных веб-сайтов, бесплатной музыкой и несколькими миллионами книг изменил правила аренды и открыл свободный доступ к 1,4 млн книг. Это позволит удаленно учиться студентам, исследователям и преподавателям.

Internet Archive существует уже почти десять лет. Однако все это время сайт использует систему аренды, когда пользователи могут читать только ограниченное количество книг одновременно и через некоторое время обязаны "вернуть" их. Если вы хотите прочитать книгу, которую уже взял другой пользователь, то вам придется подождать.

"Теперь мы поняли, что наша библиотечная система не может масштабироваться для удовлетворения потребностей мирового сообщества. Чтобы изменить эту ситуацию, нам нужно было пойти на большой шаг", — заявила администрация архива.

Они добавили, что большинство читателей и студентов уже имеют доступ к новинкам через сервисы OverDrive и Hoopla. Но у студентов и преподавателей могут возникнуть трудности с тем, чтобы изучить архивные книги, которые существуют только на бумаге. В связи с популярностью удаленной учебы, это может стать еще большей проблемой.

Как провести время на карантине: книги, которые захватывают с первой страницы

Общественную поддержку этой библиотеке оказали более ста учреждений, частных лиц и университетов, включая Массачусетский технологический институт (MIT). Любые заинтересованные лица могут спонсировать дальнейшую оцифровку и сохранение книг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Internet Archive.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
02 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
03 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
04 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
05 Емец сообщил, что не собирается в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: В МИД рассказали, что будет с безвизом
В МИД рассказали, что будет с безвизом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Рада уволила Уманского и провалила голосование за нового министра финансов
Рада уволила министра финансов, но не смогла назначить нового
СМИ: Киану Ривз снимется в новом фильме Marvel
СМИ: Киану Ривз снимется в новом фильме Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь