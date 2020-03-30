Упростит удаленное обучение: Internet Archive открыл доступ к книгам

Новости культуры:Internet Archive открыл доступ к 1,4 млн книг, которые раньше можно было лишь арендовать.

Cайт с миллиардами сохраненных веб-сайтов, бесплатной музыкой и несколькими миллионами книг изменил правила аренды и открыл свободный доступ к 1,4 млн книг. Это позволит удаленно учиться студентам, исследователям и преподавателям.

Internet Archive существует уже почти десять лет. Однако все это время сайт использует систему аренды, когда пользователи могут читать только ограниченное количество книг одновременно и через некоторое время обязаны "вернуть" их. Если вы хотите прочитать книгу, которую уже взял другой пользователь, то вам придется подождать.

"Теперь мы поняли, что наша библиотечная система не может масштабироваться для удовлетворения потребностей мирового сообщества. Чтобы изменить эту ситуацию, нам нужно было пойти на большой шаг", — заявила администрация архива.

Они добавили, что большинство читателей и студентов уже имеют доступ к новинкам через сервисы OverDrive и Hoopla. Но у студентов и преподавателей могут возникнуть трудности с тем, чтобы изучить архивные книги, которые существуют только на бумаге. В связи с популярностью удаленной учебы, это может стать еще большей проблемой.

Общественную поддержку этой библиотеке оказали более ста учреждений, частных лиц и университетов, включая Массачусетский технологический институт (MIT). Любые заинтересованные лица могут спонсировать дальнейшую оцифровку и сохранение книг.