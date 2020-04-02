День детской книги 2020: что за праздник

Новости культуры:2 апреля весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day).

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day). Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY).

В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Также среди целей Дня - привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.

Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как "Робинзон Крузо" Д.Дефо и "Путешествия Гулливера" Дж.Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок. Только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности - сказки братьев Гримм и Г.Х. Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

В настоящее время детская литература - это целое отдельное направление в литературе. Каждый год одно из Национальных отделений IBBY получает почетное право выступать международным спонсором этого замечательного праздника - Международного дня детской книги.

Ежегодно определяется тема праздника, приглашается известный автор из страны-хозяйки, чтобы написать послание всем детям планеты. Также приглашается известный художник, чтобы создать плакат Международного дня детской книги. В дальнейшем эти материалы используются для популяризации книг и развития интереса к чтению по всему миру.

Также в День детской книги (раз в два года) детским писателям и художникам присуждается главная и самая престижная в данной литературной области награда - Международная премия имени Г.Х. Андерсена с вручением золотой медали (её ещё называют "Малой Нобелевской премией"). Золотую медаль с профилем великого сказочника вручают лауреатам на очередном конгрессе Международного совета по детской книге, как и Почетный диплом за отдельные книги для детей, который присуждается за иллюстрирование детских книг и их лучшие переводы на языки мира.

Также традиционно к Дню детской книги во многих странах организуются различные выставки, конкурсы, представления, конференции и фестивали, посвященные лучшим детским произведениям. А ещё - утренники и Недели детской и юношеской книги, куда приглашаются современные детские писатели и поэты, которые сами читают свои произведения и отвечают на вопросы маленьких читателей.