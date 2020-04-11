Потрясающие произведения, которые помогут вам отдохнуть от тревоги и забот

"Любовь во время чумы"
Начинаем наш список обязательным произведением. Это роман Габриэля Гарсии Маркеса "Любовь во время чумы", написанный в 1985 году. Роман для тех, кто любит глубокие, драматические истории любви. Это один из самых знаменитых романов колумбийского автора, который удостоился Нобелевской премии по литературе (1982).
"Дом Бернарды Альбы"
Несмотря на то, что Федерико Гарсиа Лорка больше известен, как поэт, его драма "Дом Бернарды Альбы" получила огромную популярность. Это история о женщинах, которые находятся во власти своей матери, Бернарды. Она уже долгое время заставляет девочек соблюдать траур. Конечно, девушки не могут согласиться с этими ограничениями и нарушают правила, установленные матерью. Когда в дом попадает Пепе, все переворачивается вверх дном. Пьесу до сих пор ставят в театрах по всему миру, поэтому однозначно уделите ей время и познакомьтесь с самым большим творением Федерико Гарсии Лорки.
"Завтрак у Тиффани"
Повесть Трумена Капоте "Завтрак у Тиффани" впервые увидела свет в 1958 году. Это еще одно легендарное произведение автора после создания романа "Хладнокровное убийство" о расследовании жестокого убийства целой семьи в Канзасе. Повесть "Завтрак у Тиффани" была экранизирована, и собрала у экранов миллионы зрителей. Одри Хепберн исполнила главную роль в фильме. Повесть Трумена Капоте – это история о любви и дружбе, о деньгах и успехе.
"Маленький принц"
Почти 80 лет назад Антуан де Сент-Экзюпери написал повесть "Маленький принц", которую взахлеб читают как дети, так и взрослые. Повесть-притчу разобрали на цитаты, ее экранизировали, создавали мультфильмы, издавали иллюстрации. "Маленький принц" – вечная история о любви, дружбе, одиночестве и смерти.
"Сто лет одиночества"
Роман "Сто лет одиночества" написал Габриэль Гарсиа Маркес в 1967 году. Произведение написано в жанре "магический реализм". Это один из ключевых романов Габриэля Гарсии Маркеса, который рассказывает о семье Буэндия и жизни в деревне Макондо. В этом романе соединяется реальность и фантазия, а все персонажи глубоко страдают от одиночества.
"Лисистрата"
Это классическое произведение древнегреческого театра. Его создал комедиограф Аристофан в 411 году до н.э. Если вы хотите вдоволь посмеяться, то это ваш вариант. "Лисистрата" повествует о феминистическом течении в далеком IV ст. до н.э.
"По ком звонит колокол"
Еще одно творение гениального Эрнеста Хемингуэя. Роман "По ком звонит колокол" был написан в 1940 году. Это история молодого солдата Интернациональных бригад, который стал партизаном в период Гражданской войны в Испании. Он знакомится с Марией – молодой и красивой девушкой, которая пережила ужасы войны. Между ними завязываются любовные отношения. Если вы еще не читали этот роман, обязательно подарите себе такое удовольствие.
"Рассказ служанки"
Роман канадской писательницы Маргарет Этвуд, написанный в 1985 году, наконец, достиг огромной популярности благодаря одноименному сериалу от HBO, снятому по мотивам романа. Мир по достоинству оценил дар писательницы, которая на бумаге создала жестокий тоталитарный мир будущего, где женщина не имеет права на собственный выбор, на свободу и даже на собственного ребенка. В романе поднимаются темы религии, ущемления прав женщин, политические темы и вопросы моральности. Роман "Рассказ служанки" стал одним из самых выдающихся за последние годы.