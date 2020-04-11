Потрясающие произведения, которые помогут вам отдохнуть от тревоги и забот

1 "Любовь во время чумы" Начинаем наш список обязательным произведением. Это роман Габриэля Гарсии Маркеса "Любовь во время чумы", написанный в 1985 году. Роман для тех, кто любит глубокие, драматические истории любви. Это один из самых знаменитых романов колумбийского автора, который удостоился Нобелевской премии по литературе (1982).

2 "Дом Бернарды Альбы" Несмотря на то, что Федерико Гарсиа Лорка больше известен, как поэт, его драма "Дом Бернарды Альбы" получила огромную популярность. Это история о женщинах, которые находятся во власти своей матери, Бернарды. Она уже долгое время заставляет девочек соблюдать траур. Конечно, девушки не могут согласиться с этими ограничениями и нарушают правила, установленные матерью. Когда в дом попадает Пепе, все переворачивается вверх дном. Пьесу до сих пор ставят в театрах по всему миру, поэтому однозначно уделите ей время и познакомьтесь с самым большим творением Федерико Гарсии Лорки.

3 "Завтрак у Тиффани" Повесть Трумена Капоте "Завтрак у Тиффани" впервые увидела свет в 1958 году. Это еще одно легендарное произведение автора после создания романа "Хладнокровное убийство" о расследовании жестокого убийства целой семьи в Канзасе. Повесть "Завтрак у Тиффани" была экранизирована, и собрала у экранов миллионы зрителей. Одри Хепберн исполнила главную роль в фильме. Повесть Трумена Капоте – это история о любви и дружбе, о деньгах и успехе.

4 "Маленький принц" Почти 80 лет назад Антуан де Сент-Экзюпери написал повесть "Маленький принц", которую взахлеб читают как дети, так и взрослые. Повесть-притчу разобрали на цитаты, ее экранизировали, создавали мультфильмы, издавали иллюстрации. "Маленький принц" – вечная история о любви, дружбе, одиночестве и смерти.

5 "Сто лет одиночества" Роман "Сто лет одиночества" написал Габриэль Гарсиа Маркес в 1967 году. Произведение написано в жанре "магический реализм". Это один из ключевых романов Габриэля Гарсии Маркеса, который рассказывает о семье Буэндия и жизни в деревне Макондо. В этом романе соединяется реальность и фантазия, а все персонажи глубоко страдают от одиночества.

6 "Лисистрата" Это классическое произведение древнегреческого театра. Его создал комедиограф Аристофан в 411 году до н.э. Если вы хотите вдоволь посмеяться, то это ваш вариант. "Лисистрата" повествует о феминистическом течении в далеком IV ст. до н.э.

7 "По ком звонит колокол" Еще одно творение гениального Эрнеста Хемингуэя. Роман "По ком звонит колокол" был написан в 1940 году. Это история молодого солдата Интернациональных бригад, который стал партизаном в период Гражданской войны в Испании. Он знакомится с Марией – молодой и красивой девушкой, которая пережила ужасы войны. Между ними завязываются любовные отношения. Если вы еще не читали этот роман, обязательно подарите себе такое удовольствие.