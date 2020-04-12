ВВС: 5 самых недооценённых книг последних лет

1 Некоторые литературные произведения становятся бестселлерами уже в момент выхода книги в свет. Несомненно, это очень достойные книги, а их авторы по заслугам получают самые разные награды и признание от благодарных читателей. Есть же книги и романы не менее достойные, но оставшиеся неизвестными широкому кругу читателей. "Роузуотер", Таде Томпсон Британский психиатр, больше известный своими научно-фантастическими произведениями, в 2016 году выпустил роман "Роузуотер". Произведение очень атмосферное, а многие читатели называют события, описанные в книге, "ласковым апокалипсисом". Роман вызвал интерес после публикации, потому что никто до этого не видел и не читал ничего подобного: инопланетное приземление в Лондоне с последующим куполообразным "извержением" в Нигерии, проявление странных эффектов в виде воскрешения умерших и появление телепатии. Никто не понимает, в чём кроется смысл действий пришельцев, а теневые фракции начинают борьбу между собой, чтобы получить контроль над куполом.

2 "Борн", Джефф Вандермеер Автора называют "королём странной фантастики", а его мировоззрение считают антиутопическим. Роман "Борн" сам автор относит к концентрации всего, что умеет писатель, чему удалось научиться с того самого момента, как он начал писать. События разворачиваются в постапокалиптическом пустынном и неизвестном городе, в котором текут ядовитые реки, бродят странные биотехнологические существа и расцветают невиданные растения. А главная героиня романа Рахиль занимается сбором всего, что помогает ей и её возлюбленному Вику, продавцу биотехнологических наркотиков, выжить в убежище. "Борн" интересен своими гротескными образами и драматическим сюжетом.

3 "Washington Black", Эси Эдугян История происходит в XIX веке и повествует о юном мальчике-рабе на Барбадоссе, который подружился с Титчем, членом семьи владельцев плантации. В результате они сбегают вместе при помощи летающего устройства, похожего одновременно на планер и воздушный шар. Друзья путешествовали вместе, объехали половину мира, но в конце концов разделились после того, как рабство в Вест-Индии было объявлено вне закона, и Титч почувствовал себя свободным от обязательств. Автор оставляет за читателем право самому решить, что значит свобода и дружба для того, кто был рабом?

4 "Последний самурай", Хелен Девитт Дебютный роман американской писательницы-романистки назвали хитом Франкфуртской книжной ярмарки в 2018 году. История повествует о матери-одиночке, воспитывающей сына, уровень интеллекта которого гораздо выше среднего. В книге поднимаются жизненно важные вопросы. А маленький вундеркинд тем временем пытается найти своего отца или человека, который был бы достоин стать его родителем. При этом весь сюжет привязан к любимому фильму маленького героя произведения "Семь самураев". В нём чудесным образом переплетаются западная и восточная культуры.