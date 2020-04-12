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ВВС: 5 самых недооценённых книг последних лет

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ВВС: 5 самых недооценённых книг последних лет
14:25 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:В нашем сегодняшнем обзоре - недооценённые шедевры последнего времени за версией ВВС.

  • 1

    Некоторые литературные произведения становятся бестселлерами уже в момент выхода книги в свет. Несомненно, это очень достойные книги, а их авторы по заслугам получают самые разные награды и признание от благодарных читателей. Есть же книги и романы не менее достойные, но оставшиеся неизвестными широкому кругу читателей.

    "Роузуотер", Таде Томпсон

    Британский психиатр, больше известный своими научно-фантастическими произведениями, в 2016 году выпустил роман "Роузуотер". Произведение очень атмосферное, а многие читатели называют события, описанные в книге, "ласковым апокалипсисом". Роман вызвал интерес после публикации, потому что никто до этого не видел и не читал ничего подобного: инопланетное приземление в Лондоне с последующим куполообразным "извержением" в Нигерии, проявление странных эффектов в виде воскрешения умерших и появление телепатии. Никто не понимает, в чём кроется смысл действий пришельцев, а теневые фракции начинают борьбу между собой, чтобы получить контроль над куполом.

  • 2

    "Борн", Джефф Вандермеер

    Автора называют "королём странной фантастики", а его мировоззрение считают антиутопическим. Роман "Борн" сам автор относит к концентрации всего, что умеет писатель, чему удалось научиться с того самого момента, как он начал писать. События разворачиваются в постапокалиптическом пустынном и неизвестном городе, в котором текут ядовитые реки, бродят странные биотехнологические существа и расцветают невиданные растения. А главная героиня романа Рахиль занимается сбором всего, что помогает ей и её возлюбленному Вику, продавцу биотехнологических наркотиков, выжить в убежище. "Борн" интересен своими гротескными образами и драматическим сюжетом.

  • 3

    "Washington Black", Эси Эдугян

    История происходит в XIX веке и повествует о юном мальчике-рабе на Барбадоссе, который подружился с Титчем, членом семьи владельцев плантации. В результате они сбегают вместе при помощи летающего устройства, похожего одновременно на планер и воздушный шар. Друзья путешествовали вместе, объехали половину мира, но в конце концов разделились после того, как рабство в Вест-Индии было объявлено вне закона, и Титч почувствовал себя свободным от обязательств. Автор оставляет за читателем право самому решить, что значит свобода и дружба для того, кто был рабом?

  • 4

    "Последний самурай", Хелен Девитт

    Дебютный роман американской писательницы-романистки назвали хитом Франкфуртской книжной ярмарки в 2018 году. История повествует о матери-одиночке, воспитывающей сына, уровень интеллекта которого гораздо выше среднего. В книге поднимаются жизненно важные вопросы. А маленький вундеркинд тем временем пытается найти своего отца или человека, который был бы достоин стать его родителем. При этом весь сюжет привязан к любимому фильму маленького героя произведения "Семь самураев". В нём чудесным образом переплетаются западная и восточная культуры.

  • 5

    "The Vorrh", Брайан Кэтлинг

    Мрачный историко-фантастический роман художника Брайана Кэтлинга впервые увидел свет в ноябре 2012 года, а в 2015 был переиздан. Действие романа разворачивается в городе Эссенвальде, который является ярким образцом колониализма. Он был перемещён кирпичик за кирпичиком из Германии на окраину огромного Африканского леса, который растянулся не только в пространстве, но и во времени. Где-то прошла Первая мировая война, а город Эссенвальде оказывается втянут в череду странных магических событий. Здесь постоянно появляются самые разные персонажи, как исторические, так и фантастические.

    С этим произведением Брайана Кэтлинга не может сравниться ни одна книга, ничто не могло подготовить читателя ко встрече с романом "The Vorrh". Критики сравнивают его с эпической фантазией, когда не магия расцветает, как у Толкина, а угасает западная цивилизация. В результате получилась удивительная по силе восприятия сказка, напоминающая фантастическое произведение Льюиса Кэрролла, только написанная для взрослых.

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Литература, ВВС, Недооценённые книг.
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