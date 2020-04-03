Букеровская премия 2020: объявлен шорт-лист

Новости культуры:Международная Букеровская премия назвали перечень из шести книг, претендующих в этом году на награду.

В Лондоне огласили короткий список номинантов Международной Букеровской премии 2020 года, присуждаемой в области литературы на английском языке.

Об этом сообщается на сайте премии.

"2 апреля судьи Международной Букеровской премии 2020 года назвали шесть книг, вошедших в шорт-лист и претендующих на премию, что награждает лучшую художественную литературу со всего мира. Шорт-лист был объявлен в цифровом формате", - говорится в сообщении.

Итак, краткий список номинантов на премию выглядит следующим образом:

Шокуфех Азар "The Enlightenment of the Greengage Tree" ("Просветление Деревья ренклод"), переводчик неизвестен, опубликовано Europa Editions;

Габриэла Кабезон Камара "The Adventures of China Iron" ("Приключения железного Китая"), перевод Иона Макинтира и Фионы Макинтош, опубликован Charco Press;

Даниэль Кельман "Tyll" ("Тиль"), перевод Росса Бенджамина, изданный Quercus;

Фернандо Мельхор "Hurricane Season" ("Сезон ураганов"), перевод Софи Хьюз, опубликован Fitzcarraldo;

Йоко Огава "The Memory Police" ("Полиция памяти"), перевод Стивена Снайдера, издан Harvill Secker;

Марике Лукас Риневелд "The Discomfort of Evening" ("Вечерний дискомфорт"), перевод Мишель Хатчинсон, опубликовано Faber & Faber.

Победителя премии объявят 19 мая. Он получит 50 тыс. фунтов (61,4 тыс. долл.). Деньги делятся поровну между автором и переводчиком произведения, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика.

Ежегодная Международная Букеровская премия - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.