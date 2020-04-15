Окунитесь в атмосферу юмора: топ лучших ироничных детективов

1 "Все красное", Иоанна Хмелевская Главная героиня произведения, Иоанна, бесхитростно перевела название небольшого датского города Аллерод как "Все красное" – и не ошиблась. Появившийся в городе убийца заставил жителей вспомнить, с чем ассоциируется красный цвет. Но Иоанна и ее подруга Алиция, подключив смекалку, азарт и интуицию, вычисляют убийцу. Это одно из лучших произведений Иоанны Хмелевской, которую называют основоположницей всего жанра иронических детективов.

2 "Клуб Дюма, или Тень Ришелье", Артуро Перес-Реверте Главный герой этой книги – библиофил и охотник за редкими книгами Дин Корсо. К нему обращается необычный клиент, который просит Дина оценить подлинность уникальной мистической книги XVII века, всего три уцелевших экземпляра в мире. Вполне стандартный для Дина заказ превращается в череду неожиданных и не всегда приятных открытий.

3 "Золотая рыбка", Вэвиан Фэйбл Дениза Врай работает в полиции, она ловка и проницательна, хитра, иронична, да и просто умна, а еще влюблена в своего напарника. И это был бы обычный любовный роман, если бы в городе не начала орудовать банда преступников, на борьбу с которой выступила не только полиция, но и загадочный "супергерой", тайный борец за справедливость.

4 "Танец с граблями", Маргарита Южанина Из детского сада похищают маленького мальчика, и обвиняют в произошедшем несчастную воспитательницу Киру, которая якобы не уследила за ребенком. Мачеха пропавшего малыша угрожает расправой не только Кире, но и ее семье, поэтому Кира решает не дожидаться завершения расследования, а самой стать сыщиком, благо рядом оказывается бывший сотрудник полиции, который соглашается ей помочь.

5 "Мой невыносимый босс", Матильда Старр Это смесь иронического детектива и любовного романа. Главная героиня вынуждена терпеть выходки своего красавца босса, ведь уволиться – не вариант. Все становится еще хуже, когда вместо ненависти и желания придушить у нее появляются совсем другие чувства.

6 "Фигурка из тикового дерева", Хелена Секула На железнодорожном переезде недалеко от Варшавы происходит крупная катастрофа, которая неожиданно помогает раскрыть старое и давно забытое преступление. Прокурор, который расследует причины катастрофы, все больше вязнет в показаниях свидетелей, версиях и фактах, да еще и оказывается, что история с загадочным ограблением из его прошлого снова напомнила о себе.

7 "Вдовий клуб", Дороти Кэннелл Легкая и забавная книга, которая начинается с похорон, во время которых главная героиня в мыслях рассуждает о том, почему ее замужество завершилось так быстро и печально. После история отбрасывает нас назад, к свадьбе главных героев Элли и Бена, и автор заставляет читателей еще долго ломать голову над тем, что же произошло между ними, и на чьих же все-таки похоронах в итоге оказалась Элли.

8 "Отель “Монти Дад”", Барталомей Соло Короткая повесть, от которой невозможно оторваться. Юный Палмер, главный герой книги, по-видимому, ничего не боится. Он без раздумий спорит на половину своего состояния, рискует жизнью и шокирует людей своим поведением, наблюдая за их реакцией и впитывая любой опыт, какой только может. Во вступлении автор откровенно признается в том, что написал короткую повесть из-за спора с друзьями. Они обещали выставить ему язык отменного виски, если он за неделю напишет историю, которая понравится всей компании. В конце он добавляет, что еще никогда не пил столько виски!