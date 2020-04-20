Обогащайтесь умственно и духовно: 10 самых интересных книг мировых писателей

1 "Ты только попроси", Меган Максвелл Любите читать романтические новеллы с элементами эротики? Если да, то рекомендуем вам вот эту книгу Меган Максвелл. Это история о Кэрол, танцовщице, которая практикует самые разные виды секса, с разными партнерами... Однажды она встречает привлекательного пилота и... Чтобы узнать, чем сердце успокоилось, обязательно прочтите эту откровенную книгу о любви.

2 "Норвежский лес", Харуки Мураками Без сомнений, это одна из лучших книг Харуки Мураками. Именно она сделала этого писателя знаменитым на весь мир. Сюрреалистический, эмоциональный и очень особенный роман. Тору Ватанабэ, главный герой, слушает в наушниках музыку Beatles и вспоминает 60-е годы, время своей молодости. Это роман о любви, дружбе и смысле жизни...

3 "Руководство для домработниц", Лусия Берлин Лусия Берлин, как и Франц Кафка, прожила недолго и не успела вкусить успех в полной мере. Всемирная слава пришла к ней уже после смерти. Роман "Руководство для домработниц" был опубликован через 10 лет после смерти писательницы. Это история о женщине с алкогольной зависимостью, которая должна растить и содержать своих детей. Одна из лучших книг года по версии The New York Times. Кроме того, скоро ожидается экранизация книги под руководством Педро Альмодовара.

4 "Ночь нежна", Фрэнсис Скотт Фицджеральд В 20-е годы прошлого века супружеская пара из Америки приезжает на французскую Ривьеру. Они богаты, красивы и могут позволить себе все, но как Николь, так и Дик имеют свои страшные секреты. Что такого скрывает друг от друга супружеская пара? Как это отразиться на их жизни? Мы уверяем вас, что вы просто не сможете оторваться от этой книги.

5 "Девушка в поезде", Пола Хокинс Чего же вы ждете? Если вы еще не читали этой книги, то сейчас самое время. Главная героиня, Рейчел Ватсон, переживает кризис среднего возраста. Каждое утро она видит через окно поезда счастливые пары на улице и ненавидит их семейное счастье. Но девушка все-таки решает исправить свою жизнь к лучшему. Ей придется столкнуться с тяжелой загадкой, от решения которой зависит ее судьба. Книга о женской силе, о счастье и вере в себя. Это произведение, ставшее бестселлером, признано одним из лучших детективных романов XXI века.

6 "Правда о деле Гарри Квеберта", Жоэль Диккер Политическая история, которая разворачивается вокруг дела об убийстве девочки 15-ти лет в маленьком городке Нью-Гэмпшира. Эта история приковывает к себе с первых страниц! Жоэль Диккер – это молодой шведский писатель, который уже успел завоевать мировую славу. Газета The New York Times назвала его "гениальным и раздражающим ребенком литературы". Не пропустите книгу противоречивого и очень интересного автора.

7 "Золотая клетка" Камилла Лэкберг Любите новеллы в жанре триллер? Тогда не пропустите книгу скандинавской писательницы Камиллы Лэкберг "Золотая клетка": новелла о страшных убийствах. Фэй, главная героиня, имеет очень темное прошлое, с самого детства она привыкла бороться за себя и засвое будущее. В итоге она смогла достичь всего, о чем мечтала. Однако вскоре ее жизнь переворачивается с ног на голову, и главная героиня превращается в жестокую мстительницу.

8 "Институт" Стивен Кинг Новый роман Стивена Кинга был опубликован в сентябре 2019 года. Это история о ребенке с явными психическими сверхспособностями, которого завербовала зловещая организация под названием "Институт". Стивен Кинг – мастер ужасов и хитросплетенного сюжета. Поэтому можете себе представить, во что выльются эти эксперименты над ребенком. Вы просто не сможете оторваться от этой книги.

9 "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд Роман американской писательницы Айн Рэнд, впервые опубликованный в 1957 году. В нем присутствуют элементы научной фантастики и мистики, что делает его действительно уникальным. Здесь присутствует также детективная и политическая линии, то и сделало этот роман бестселлером. С 1957 года этот роман не покидает топ-10бестселлеров по версии The New York Times. Утопический роман, который описывает американское общество с новым политическим и социальным устоем.