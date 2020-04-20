"100 историй, чтобы сказать вам спасибо": в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам

Новости культуры:В Великобритании анонсировали выход книги-сборника писем от самых известных людей страны, выражающих благодарность медикам.

Медицинские работники постоянно работают, чтобы помочь выздороветь тем, кто заболел коронавирусом и как можно быстрее преодолеть пандемию. Книга, посвященная работе Национальной службы здравоохранения Великобритании, выйдет в начале июля.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Предложил такую работу Алам Кей – врач, ставший писателем и комиком. Для того, чтобы упорядочить сборник благодарственных писем, автор обратился к известным людям страны. За неделю на его просьбу откликнулись сотни человек, среди которых музыкант Пол Маккартни, актриса Эмилия Кларк, писатель и телеведущий Стивен Фрай, футболист Питер Круч и другие знаменитости.

Каждый из них написал личную историю, в которой рассказал, как медики из Национальной службы здравоохранения изменили его жизнь.

Отмечается, что все вырученные средства от продажи книги будут направлены на благотворительность.