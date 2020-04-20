Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
Пасха-2020: в МВД пообещали наказать священников-нарушителей
Пасха-2020: в МВД пообещали наказать священников-нарушителей
Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость
Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость

"100 историй, чтобы сказать вам спасибо": в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам

"100 историй, чтобы сказать вам спасибо": в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
18:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:В Великобритании анонсировали выход книги-сборника писем от самых известных людей страны, выражающих благодарность медикам.

Медицинские работники постоянно работают, чтобы помочь выздороветь тем, кто заболел коронавирусом и как можно быстрее преодолеть пандемию. Книга, посвященная работе Национальной службы здравоохранения Великобритании, выйдет в начале июля.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Предложил такую работу Алам Кей – врач, ставший писателем и комиком. Для того, чтобы упорядочить сборник благодарственных писем, автор обратился к известным людям страны. За неделю на его просьбу откликнулись сотни человек, среди которых музыкант Пол Маккартни, актриса Эмилия Кларк, писатель и телеведущий Стивен Фрай, футболист Питер Круч и другие знаменитости.

Украинские фотографы присоединились к проекту #лікарігерої

Каждый из них написал личную историю, в которой рассказал, как медики из Национальной службы здравоохранения изменили его жизнь.

Отмечается, что все вырученные средства от продажи книги будут направлены на благотворительность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Благотворительность, Медики, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
04 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
05 Мировые цены на нефть стремительно падают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о заморозках
Украинцев предупреждают о заморозках
Флешмобы, песни и аплодисменты: Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах
Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах: видео
На Донбассе - еще одна потеря
На Донбассе - еще одна потеря
&quot;100 историй, чтобы сказать вам спасибо&quot;: в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
"100 историй, чтобы сказать вам спасибо": в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь