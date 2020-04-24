Нелюбовь к детям и фашизм: отталкивающие моменты из жизни известных детских писателей

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Прототип Питера Пэна ненавидел книгу Барри

В фильме с Джонни Деппом рассказывается история возникновения книги о Питере Пэне: немолодой, очень одинокий холостяк стал опекать чужих детей - ведь своих у него не было, а их мать была так мила! В реальной жизни автор Питера Пэна был женат, а детей у него не было, поскольку - это можно узнать из писем его жены и его самого - с женой он не жил половой жизнью. Мать тех самых детей была благополучно замужем, а Барри постоянно проводил время именно с детьми, а не их родителями - на правах друга семьи. Поскольку о его половой несостоятельности с женщинами никто не знал, это выглядело именно как тоска по отцовству.

Однако современные исследователи склоняются к мысли, что писатель вообще находил приятным только общество маленьких мальчиков. Пугает то, что он строил с ними Неверленд - возникают ассоциации с Майклом Джексоном, который тоже "дружил семьями" и тоже создавал сказочную страну, только уже под тем предлогом, что и сам как дитя. Есть фотографии, на которых запечатлена, похоже, частая игра: в образе капитана Крюка Барри хватает одного из мальчиков. Можно ещё обратить внимание на одержимость Крюка Питером Пэном, на то, что Вэнди не вызывает ни у кого из мальчиков даже намёка на романтические чувства - она нужна только для того, чтобы о мальчишках заботиться…

Барри обожал возиться с сыновьями своих друзей.

Но те же самые исследователи предостерегают от разгула фантазий. Нет ни одного свидетельства, что дети пострадали от общения с писателем. Не считать же за таковые тот факт, что фотоальбом Барри был забит их фотографиями? Даже там, где они обнажены, они позируют с матерью и вся композиция невинна.

Правда, увы, нельзя добавить, что те самые мальчики, которых постоянно опекал Барри, прожили долгую счастливую жизнь. Один из них утонул молодым, к тому же со своим возлюбленным, мужчиной по имени Руперт Бакстон, другой погиб во время Первой Мировой Войны. Тот самый Питер, в честь которого был назван Питер Пэн, всю жизнь страдал от депрессии и покончил с собой. Кстати, именно он книгу Барри очень не любил.

Интересно, что писатель настолько обожал своего персонажа, что заказал его скульптурное изображение и тайно (и незаконно) установил его в Кенсингтонском парке, который, к слову, принадлежал королевской семье. Королевской семье это не очень понравилось. Они восприняли установку статуи как акт саморекламы. Но Питер Пэн так нравился детям, что статую всё же оставили.

Та самая статуя.