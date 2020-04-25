Что прочитать на карантине: книги, которые помогут не упасть духом в тяжелые времена

1 Без имени, Джошуа Феррис Джошуа Феррис - американский писатель, известность которому принесла книга І не залишилося нікого. Без імені - роман о браке, семье и невидимых силах природы. Главный герой - красивый, здоровый на вид мужчина, страдающий неизвестной и странной болезнью. Несмотря на это, его жена всегда рядом, а испытания, кажется, делают их брак еще крепче. Он работает в юридической фирме и любит свою работу. Он любит свою жену и дочь, пытается найти с ней общий язык, даже если это сделать очень трудно. Он любит свой дом и свою жизнь. А потом однажды он начинает ходить и не может остановиться, пока не упадет обессиленный. Врачи не знают, как вылечить эту редкую болезнь, а мужчина пытается сосредоточиться на деталях, чтобы их запомнить и осмыслить: ищет удовольствие и смысл в мелочах, например горячая ванна или птичка за окном. Он каждый раз обещает себе ничего не воспринимать как должное, а потом не может вспомнить момент, когда это обещание уступило место обыденности. Это роман о браке и любви несмотря на любые проблемы, о противостоянии человека и неотвратимого, о важных деталях, иногда маленьких и не очень заметных на первый взгляд, из которых и состоит наша жизнь.

2 Самое важное - в конце , Галина Вдовиченко Галина Вдовиченко - украинская писательница и журналистка. В ее новом романе Важливе - наприкінці рассказывается история отношений мужчины и женщины, которые прожили вместе 35 лет. Их дети уже стали взрослыми, а у них самих наступил сложный период. Жизнь ставит их в условия, когда нужно понять, что же все эти годы их объединяло и разъединяло. Умение прощать и сострадать, не мелочиться и заботиться друг о друге, наслаждаясь и ценя каждое мгновение этой быстротечной жизни. И даже когда речь идет о будущем, приходит понимание того, что оно будет полным грусти и одиночества. В книге много размышлений, осознаний и жизненной мудрости, что будут побуждать читателя к переосмыслению своей жизни.