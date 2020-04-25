Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 боится солнечного света, тепла и влаги: ученые рассказали, когда пандемия пойдет на спад
COVID-19 боится солнечного света, тепла и влаги: ученые рассказали, когда пандемия пойдет на спад
Как закончится учебный год для студентов: решение МОН
Как закончится учебный год для студентов: решение МОН
Барселона может отказаться доигрывать чемпионат
Барселона может отказаться доигрывать чемпионат
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля

Что прочитать на карантине: книги, которые помогут не упасть духом в тяжелые времена

Смотрите фото (4)
Что прочитать на карантине: книги, которые помогут не упасть духом в тяжелые времена
16:05 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:В предлагаемой подборке собраны романы, в которых герои предстают в сложных ситуациях, которые их полностью изменят. Они будут вынуждены пересмотреть свое отношение к жизни, чтобы двигаться дальше.

  • 1

    Без имени, Джошуа Феррис

    Джошуа Феррис - американский писатель, известность которому принесла книга І не залишилося нікого. Без імені - роман о браке, семье и невидимых силах природы. Главный герой - красивый, здоровый на вид мужчина, страдающий неизвестной и странной болезнью. Несмотря на это, его жена всегда рядом, а испытания, кажется, делают их брак еще крепче. Он работает в юридической фирме и любит свою работу. Он любит свою жену и дочь, пытается найти с ней общий язык, даже если это сделать очень трудно. Он любит свой дом и свою жизнь. А потом однажды он начинает ходить и не может остановиться, пока не упадет обессиленный. Врачи не знают, как вылечить эту редкую болезнь, а мужчина пытается сосредоточиться на деталях, чтобы их запомнить и осмыслить: ищет удовольствие и смысл в мелочах, например горячая ванна или птичка за окном. Он каждый раз обещает себе ничего не воспринимать как должное, а потом не может вспомнить момент, когда это обещание уступило место обыденности. Это роман о браке и любви несмотря на любые проблемы, о противостоянии человека и неотвратимого, о важных деталях, иногда маленьких и не очень заметных на первый взгляд, из которых и состоит наша жизнь.

  • 2

    Самое важное - в конце , Галина Вдовиченко

    Галина Вдовиченко - украинская писательница и журналистка. В ее новом романе Важливе - наприкінці рассказывается история отношений мужчины и женщины, которые прожили вместе 35 лет. Их дети уже стали взрослыми, а у них самих наступил сложный период. Жизнь ставит их в условия, когда нужно понять, что же все эти годы их объединяло и разъединяло. Умение прощать и сострадать, не мелочиться и заботиться друг о друге, наслаждаясь и ценя каждое мгновение этой быстротечной жизни. И даже когда речь идет о будущем, приходит понимание того, что оно будет полным грусти и одиночества. В книге много размышлений, осознаний и жизненной мудрости, что будут побуждать читателя к переосмыслению своей жизни.

  • 3

    Мы, Дэвид Николлз

    Дэвид Николлз - британский романист, сценарист и актер. В 2009 году его роман Один день получил известность в Великобритании, был переведен на многие языки, а затем экранизирован. Главную роль исполнила Энн Хэтэуэй. Остроумие и интеллектуальная составляющая, которые являются признаком авторского стиля Дэвида Николлза, полностью раскрываются в романе Ми. Главный герой - мягкий и добрый человек. Несмотря на то, что у него почти не было шансов, он приглашает прекрасную девушку на второе свидание и в конце концов женится на ней! И вот они уже почти 25 лет в браке, более или менее счастливо живут в пригороде со своим 17-летним сыном, как вдруг однажды жена заявляет, что думает о разводе. Произошло это как раз накануне несколькомесячного путешествия по Европе, в которое они планируют отправиться всей семьей. Главный герой надеется, что эта поездка вернет романтику в отношения. Это история человека, который пытается спасти отношения с любимой женщиной, а также сблизиться со своим сыном, хотя они друг другу всегда казались чужими. Очень человечный и смешной роман.

    Книги из этой подборки покажут жизнь без прикрас - с болью и отчаянием, с радостью и любовью, с осознанием и прохождением жизненных уроков, а потому никого не оставят равнодушным.

Потрясающие произведения, которые помогут вам отдохнуть от тревоги и забот

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Литература, Книжные новинки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Причины появления прыщей на лице и теле
03 День дочери 2020: история и особенности праздника
04 Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
05 Выход Украины из карантина: план Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета
ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета
Украинцев предупредили о похолодании
Украинцев предупредили о похолодании
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь