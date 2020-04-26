Не только Хогвартс, не только Гарри Поттер: книги о волшебных школах и академиях

1 Королевская Академия Магии В книгах Надежды Кузьминой колдуны и ведьмы учатся, как и в любом другом приличном высшем учебном заведении, целых пять лет. Отбором учеников занимаются маги, которые находят среди тысяч ребят детей с магическими способностями. Впрочем, магический дар в этом фантастическом мире передаётся из поколения в поколение, но иногда он внезапно обнаруживается у детей из самых обычных семей. В академии преподают не только уроки волшебства и магии, но и прилежно изучают самые обычные предметы: историю и биологию, географию и фортификацию. И только на старших курсах колдуны и ведьмы начинают познавать невероятный мир волшебства и магии. А по окончанию выпускникам выдаётся специальная лицензия.

2 Университет Чароплетства Здесь готовят к выполнению своих волшебных обязанностей магов, которые будут состоять на государственной службе. Все абитуриенты сдают при поступлении два обязательных экзамена: по магии и грамотности. Если будущий маг выбирает мирную специальность, то ему после зачисления в состав студентов придётся одноразово заплатить налог в казну, а вот боевые маги приносят самую настоящую клятву на крови. В книге Таши Танари и Хельги Хов можно познакомиться с принципами обучения алхимиков, провидцев, целителей и многих других волшебников, которые впоследствии станут служить своему государству.

3 Магистериум В центре внимания серии книг Кассандры Клэр и Холли Блэк находится Магистериум – совершенно необычное и спрятанное глубоко под землёй место, где учатся будущие маги. Каждый из них прошёл жесточайший отбор и ещё до поступления в эту школу доказал своё право стать магом.

4 Школа Добра и Зла На протяжении двух веков каждые четыре года в небольшом городке Гавальдоне под покровом ночи появляется таинственный похититель. Он уносит в школу Добра и Зла двух девочек. Серия книг Сомана Чайнани, несмотря на то, что написана о подростках и для подростков и изначально похожа на невинную сказку, на самом деле поднимает весьма острые вопросы и заставляет задуматься о природе многих вещей, происходящих в мире.

5 Сказочная исправительная школа В серии книг Джен Калониты существует сказочная исправительная школа, в которой перевоспитывают самых разных сказочных персонажей, запятнавших свою репутацию ложью и грубостью, воровством и раздражительностью, а также необоснованным превращением знакомых в лягушек или исчезновением из дома без предупреждения. Педагоги этой удивительной школы – перевоспитавшиеся персонажи из старых сказок, а основательница – сама мачеха Золушки.

6 Огненный факультет Огненный факультет в Академии города Литы набирает учеников лишь один раз в 33 года. Далеко не все желающие попадают в состав студентов, но однажды в академию попал человек, который вовсе не должен был поступить в академию. Впрочем, именно этот курс оказался особенным во всех отношениях. С "Огненного факультета" читатель только начинает познавать волшебные миры писателя Алекса Коша.

7 Гильдия Магов Гильдия магов, созданная писателем Труди Канаван, – необычная школа. Учениками Гильдии испокон веков могли стать только дети из самых знатных семей, а вот простолюдинам путь к познанию волшебства был закрыт. Но однажды дар магии обнаружился у уличной воровки, нищей Сонеа. При этом сила этого дара была такова, что игнорировать его было просто невозможно. При этом вокруг личности Сонеа развернулись самые настоящие баталии: светлые маги Гильдии готовы заняться развитием способностей простолюдинки, а вот тёмные способны на физическое уничтожение бывшей воровки. Впрочем, иногда и от сторонников можно неожиданно получить смертельный удар.