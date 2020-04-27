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"Реальный мир Гарри и Меган": в свет выйдет книга о секретах королевской семьи

"Реальный мир Гарри и Меган": в свет выйдет книга о секретах королевской семьи
16:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Меган Маркл и принц Гарри решились раскрыть собственную историю в биографической книге "Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган".

Как информирует Daily Mail, пара все же решилась откровенно рассказать о своей жизни в составе британской монаршей семьи. Однако вместо обличительного интервью Меган и Гарри решились издать книгу на 320 страниц, в которой прольют свет на причины ухода от королевской семьи.

Биографию они доверили писать двум журналистам Омиду Скоби и Кэролин Дюран, которые длительное время специализируются на королевских семьях и в положительном свете писали о Меган и Гарри. В прессе считают, что книга раскроет историю супругов от зарождения отношений до момента громкого заявления о начале самостоятельной жизни.

Прогнозируемое название - Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, что в переводе означает "Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган". Книга из 320 страниц выйдет в мир 11 августа, однако ей уже прогнозируют оглушительный успех.

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Сейчас авторы отказываются от комментариев. Поэтому неизвестно, какой удар откровенная биография нанесет королевской семье и как скажется на дальнейшей жизни Меган и Гарри.

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Принц Гарри, Книга, Меган Маркл, Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган.
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