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Гарри скучает, а супруга переживает: Меган Маркл жалеет о переезде

Гарри скучает, а супруга переживает: Меган Маркл жалеет о переезде
11:55 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Переезд супругов в Америку сказывается на их отношениях.

Когда принц Гарри и Меган Маркл перебрались из Великобритании в Канаду, а затем уехали вместе с сыном в Америку и осели в Лос-Анджелесе, они были готовы к новой главе своей жизни.

Супруги сложили с себя королевские полномочия и начали независимую жизнь в США, но, как оказалось, их поджидало несколько подводных камней. Одним из них была тоска принца Гарри по родным и близким.

Во всяком случае именно об этом инсайдер рассказал британской версии журнала OK! не так давно. Косвенно этот факт подтверждают слова подруги принца Гарри Джейн Гудолл, которая заметила, что ему приходится в Америке нелегко. В этом нет ничего удивительного, ведь Меган, в отличие от своего мужа, родилась и выросла в Лос-Анджелесе, а ему такая жизнь в новинку.

"Это самое тяжкое испытание для их брака", — сообщил аноним. По словам инсайдера, герцог Сассекский тоскует по родине, и это заставляет Меган переживать. Она думает о правильности принятого решения, ведь оно сказывается на ее отношениях с супругом. "Он скучает по своей старой жизни, друзьям и постоянному контакту с семьей", — добавил источник, близкий к окружению пары.

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Меган всячески поддерживает и подбадривает своего супруга, но, как утверждает инсайдер, она сильно за него переживает и боится, что им придется пожалеть о содеянном. Действительно, ведь они оба так мечтали о независимости, но, кажется, эйфория начинает потихоньку спадать.

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Принц Гарри, Королевская семья, Переезд, Меган Маркл.
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