Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Украина и ЕС обсудили пакет поддержки в 190 млн евро
МИД: Украина и ЕС обсудили пакет поддержки в 190 млн евро
ООС: Боевики дважды нарушали режим "тишины"
ООС: Боевики дважды нарушали режим "тишины"
Малиновский может стать одноклубником Ярмоленко
Малиновский может стать одноклубником Ярмоленко
Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт
Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт

Особые украшения: Меган Маркл надела символичные аксессуары на интервью

Особые украшения: Меган Маркл надела символичные аксессуары на интервью
18:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Жена принца Гарри Меган Маркл в понедельник, 20 апреля, дала свое первое интервью в утреннем шоу Good Morning America.

Одной из причин выхода Меган Маркл и ее мужа из королевской семьи стало желание большей приватности и защищенности в их семье. Значит можно сделать вывод, что принц Гарри и их сын Арчи для Меган являются всем миром. Это она решила подтвердить и в телевизионном интервью, в котором рассказала о сотрудничестве со студией Disney над документальной лентой "Слон" ("Elephant").

На шее Меган Маркл можно заметить две золотистые подвески от канадского бренда Suetables из серии знаков зодиака. На одной из подвесок – кулон со знаком Девы (знаком ее мужа Гарри), а второй – со знаком Тельца (знаком их сына Арчи).

Известно, что такие украшения Меган засветила в ноябре прошлого года во время посещения общественного центра для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm в Лондоне.

Меган Маркл впервые за долгое время появилась на телевидении 

Согласно информации The Daily Mail, такие украшения являются недешевыми и созданными на заказ: персонализированные кулон Shirley Zodiac за 60 фунтов стерлингов (около 2 тысяч гривен) и бусы из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac за 122 фунта (примерно 4 тысячи гривен). Подвески прекрасно гармонировали с классической белой рубашкой от бренда ее подруги Misha Nonoo.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Аксессуары, Украшение, Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Мода для полных женщин, весна 2020 года (Фото)
03 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
04 Что мешает похудеть: факторы, замедляющие обмен веществ
05 Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой результат теста на коронавирус получили освобожденные из плена украинцы
Какой результат теста на COVID-19 получили освобожденные из плена
Украинские полярники добрались до Антарктиды: фото
Украинские полярники добрались до Антарктиды: фото
МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
Льда не будет: Северный Ледовитый океан растает к 2050 году
Льда не будет: Северный Ледовитый океан растает к 2050 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь