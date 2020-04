Меган Маркл впервые за долгое время появилась на телевидении

После отказа от полномочий членов британской монаршей семьи Меган Маркл и принц Гарри начали частную жизнь вне камер. Однако мировая пресса жаждет личных подробностей супругов и с нетерпением ждет их публичные появления. Так, Меган Маркл все же решила появиться в утреннем шоу Good Morning America, однако интервью касалось совместной работы со студией Disney.

Меган начала свое возвращение в Голливуд озвучкой мультфильма "Слоны", который экранизирует путешествие диких животных через пустыню Калахари в Южной Африке. Видео, которое сегодня, 20 апреля, показали в выпуске Good Morning America был снят задолго до "мегзита" во время студийных записей для документальной ленты в июле 2019 года. С телеэкрана Меган заявила, что безумно рада стать частью экранизации истории о слонах.

Она акцентировала на том, что ей приходилось иметь дело со слонами в реальной жизни. Тогда она осознала, что в их поведении прослеживаются человеческие черты: забота о младших и ответственность за свое стадо.

Эти существа настолько величественные и в то же время они такие чувствительные и такие связанные друг с другом. Я надеюсь, что люди, посмотрев этот фильм, будут заботиться друг о друге, об этой планете и этих животных совсем по-другому, – рассказала Меган.

