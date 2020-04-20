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Меган Маркл впервые за долгое время появилась на телевидении

Меган Маркл впервые за долгое время появилась на телевидении
19:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 20 апреля, Меган Маркл появилась в утреннем шоу Good Morning America.

После отказа от полномочий членов британской монаршей семьи Меган Маркл и принц Гарри начали частную жизнь вне камер. Однако мировая пресса жаждет личных подробностей супругов и с нетерпением ждет их публичные появления. Так, Меган Маркл все же решила появиться в утреннем шоу Good Morning America, однако интервью касалось совместной работы со студией Disney.

Меган начала свое возвращение в Голливуд озвучкой мультфильма "Слоны", который экранизирует путешествие диких животных через пустыню Калахари в Южной Африке. Видео, которое сегодня, 20 апреля, показали в выпуске Good Morning America был снят задолго до "мегзита" во время студийных записей для документальной ленты в июле 2019 года. С телеэкрана Меган заявила, что безумно рада стать частью экранизации истории о слонах.

Она акцентировала на том, что ей приходилось иметь дело со слонами в реальной жизни. Тогда она осознала, что в их поведении прослеживаются человеческие черты: забота о младших и ответственность за свое стадо.

Эти существа настолько величественные и в то же время они такие чувствительные и такие связанные друг с другом. Я надеюсь, что люди, посмотрев этот фильм, будут заботиться друг о друге, об этой планете и этих животных совсем по-другому, – рассказала Меган.

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Известно, что работа над лентой "Слоны" продолжалась еще 2019 года, а принц Гарри присутствовал во время записи голоса жены на одной из лондонских студий. Меган Маркл не стала ограничиваться лишь сотрудничеством с Disney. Ее агенты активно подыскивают роли в фильмах о супергероях. Меган Маркл осознает, что сотрудничество с компанией Marvel может принести ей потрясающий успех. Такая кинопродукция ориентирована на мировую аудиторию и зарабатывает миллиарды в прокате.

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Телевидение, Интервью, Good Morning America, Меган Маркл.
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