"Журналистика должна быть правдивой": Меган Маркл и принц Гарри прекратила сотрудничество с некоторыми СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл после "мегзита" решили разорвать сотрудничество сразу с четырьмя британскими изданиями.

Меган и Гарри официально уже не являются членами королевской семьи. Супруги вместе с сыном Арчи переехали жить в Лос-Анджелес. Их семья находится в центре внимания средств массовой информации, материалы о них появляются на страницах различных изданий едва ли не ежедневно. Однако звездная пара решила прекратить сотрудничать с рядом британских таблоидов: The Sun, The Daily Mail, The Mirror и The Express. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Гарри и Меган.

Такое решение пара приняла потому, что не согласна со стилем подачи информации в этих изданиях. Теперь супруги не будут давать никаких комментариев и отвечать ни на какие вопросы, которые будут поступать из этих СМИ. Меган Маркл и принц Гарри считают, что журналистика, прежде всего, должна быть правдивой.

"Беспокойство вызывает тот факт, что авторитетные СМИ в течение многих лет пытаются избежать ответственности за то, что говорят или пишут. Это происходит даже тогда, когда они знают, что информация будет подана изуродовано, ложно или агрессивно без всякой на то причины. В случае, когда властью пользуются без какой-либо ответственности, доверие, которое мы всегда предоставляем по отношению к представителям различных изданий, падает. Настоящая цена такого бизнеса – человеческие жизни. И этот бизнес касается всего общества", – говорится в сообщении.

Это письмо будет прикреплено к судебному делу Меган Маркл против Associated Newspapers – издателя The Mail on Sunday. Именно против них в октябре Меган подала судебный иск за публикацию отрывков из личного письма, которое она написала своему отцу через три месяца после свадьбы с принцем Гарри.

"Меган и Гарри были свидетелями того, как жизни близких людей и совсем незнакомых были полностью разрушены безо всякой на то причины. Издания публиковали разнообразные сплетни, так как они увеличивали прибыль от рекламы. Ввиду сказанного выше обращаем внимание на то, что супруги не будут сотрудничать с вашими изданиями. Здесь не идет речь о прекращении публичных высказываний или цензуре достоверных сообщений. СМИ имеют право сообщать об этом и высказывать собственное мнение. Меган и Гарри могут быть хорошими или плохими, но информация, которая касается их, не может быть построена на лжи", – говорится в заявлении.

Такое решение никак не повлияет на сотрудничество Меган Маркл и принца Гарри с другими медиа.