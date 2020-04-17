Принц Гарри и Меган Маркл присоединились к числу волонтеров для борьбы с пандемией

Новости шоу бизнеса:Во время вспышки коронавируса в мире супруги направляют свою благотворительность на борьбу с пандемией.

Изо дня в день мир узнает о новых благотворительных поступках Меган Маркл и принца Гарри. Если ранее супруги решили пожертвовать 90 тысяч фунтов стерлингов на счет британской благотворительной организации Feeding Britain, то теперь пара собственноручно помогла американцам.

Как информирует издание ET, Меган и Гарри поддержали организацию Project Angel Food, которая во время пандемии коронавируса доставляет продукты питания пожилым людям, которые страдают от хронических заболеваний и нарушений иммунной системы. Супруги превратились в волонтеров и самостоятельно обеспечили 20 семей продовольствием.

Судя по всему, на такой поступок их вдохновила мать Меган Дориа Редлан, которая сама является волонтером организации. Впервые супруги доставляли еду в Пасхальное воскресенье, 12 апреля, а вчера, 15 апреля, повторили свою инициативу. Они придерживались всех надлежащих мер безопасности – одели маски, перчатки и сохраняли дистанцию в полтора матра.

Они сообщили нам, что слышали о перегрузке наших водителей и хотели добровольно облегчить нагрузку, свалившуюся на них,– сообщил директор Project Angel Food.

Следует заметить, что Меган и Гарри доставляли еду людям, проживающим в Западном Голливуде, что недалеко от города Малибу. Это еще раз подтверждает то, что супруги поселились в роскошном поместье в самом престижном округе Лос-Анджелеса.