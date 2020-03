Меган Маркл нашла работу: что известно

После того, как принц Гарри и Меган Маркл решились начать финансово независимую жизнь и отойти от королевских полномочий, пресса взорвалась обсуждениями о возвращении герцогини к актерской карьере. В январе появились подтверждения, что она будет озвучивать мультфильмы студии Disney.

Только сейчас стало известно, что голос Меган Маркл можно будет услышать в документальном фильме "Слоны", который экранизирует путешествие диких животных через пустыню Калахари в Южной Африке. Картина появится на платформе уже 3 апреля.

Известно, что все деньги за записи представители Disney будут перечислять на счет организации Elephants Without Borders, известной защитой животных от браконьеров.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0yW0e7Lv6

