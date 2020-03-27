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Меган Маркл нашла работу: что известно

Меган Маркл нашла работу: что известно
09:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл озвучила документальный фильм от Disney.

После того, как принц Гарри и Меган Маркл решились начать финансово независимую жизнь и отойти от королевских полномочий, пресса взорвалась обсуждениями о возвращении герцогини к актерской карьере. В январе появились подтверждения, что она будет озвучивать мультфильмы студии Disney.

Только сейчас стало известно, что голос Меган Маркл можно будет услышать в документальном фильме "Слоны", который экранизирует путешествие диких животных через пустыню Калахари в Южной Африке. Картина появится на платформе уже 3 апреля.

Известно, что все деньги за записи представители Disney будут перечислять на счет организации Elephants Without Borders, известной защитой животных от браконьеров.

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Стоит заметить, что Меган Маркл также станет ведущей 10 эпизодов реалити-шоу на стриминговой платформе Netflix и будет давать героям советы относительно семейной жизни. Кроме того, ее агенты активно подыскивают роли в фильмах о супергероях. Если доходы от работы с Disney будут направлены на на счет организации Elephants Without Borders, то съемки в фильмах Marvel могут существенно пополнить семейный бюджет герцогов Сассекских.

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Фильм, Дисней, Озвучка, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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