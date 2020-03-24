Продюссер "Симпсонов предложил Меган Маркл озвучить одного из персонажей

Новости шоу бизнеса:Продюсер мультсериала Эл Джин предложил герцогине озвучить одного из персонажей известного мультфильма.

Меган Маркл, которая вместе с мужем принцем Гарри отказалась от королевских титулов, получила предложение работы от создателей популярного анимационного сериала "Симпсоны" (The Simpsons).

Как пишет ехpress.co.uk, продюсер мультсериала Эл Джин рассказал, что пока не обращался напрямую к герцогине, однако обратился к ней и ее супругу в издании The Radio Times:

"Я слышал, что Меган хотела бы поработать в озвучке фильмов. Так что если вы это читаете — позвоните нам!", - говорится в обращении.

Напомним, что до замужества Меган Маркл играла одну из главных ролей в сериале "Форс-мажоры". Недавно Маркл подписала контракт с Disney и готовится озвучить персонажа в одном из мультфильмов. Полученные деньги за озвучку герцогиня пожертвует в организацию защиты животных.

Кроме того, появились слухи, что Меган Маркл ищет роль в фильме о супергероях.