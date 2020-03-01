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СМИ: Меган Маркл возвращается в Голливуд

СМИ: Меган Маркл возвращается в Голливуд
17:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл хочет вернуться на широкие экраны, снявшись в фильме о супергероях.

После ухода от королевской семьи герцогиня планирует возобновить актерскую карьеру. Она уже начала сотрудничество с киностудией Disney и займется озвучкой мультипликационных персонажей будущих детских лент. Кроме этого, Меган Маркл станет ведущей 10 эпизодов реалити-шоу на стриминговой платформе Netflix и будет давать героям советы по семейной жизни.

Как сообщает издание Daily Mail, герцогиня не стала ограничиваться лишь телевидением и мультфильмами. Ее агенты активно подыскивают роли в фильмах о супергероях. Если доходы от работы с Disney будут направлены на счет организации Elephants Without Borders, то съемки в фильмах Marvel могут существенно пополнить семейный бюджет герцогов Сассекских. Ведь актрисы, которые славятся экранизацией супергероев комиксов – неизменно возглавляют голливудский список Forbes.

Она сказала, что хочет, чтобы ее возвращение к актерской деятельности было связано с фильмом о супергероях. Она планирует несколько встреч в Голливуде, чтобы обсудить дальнейшие возможности. Она может выступить закадрово, подарив свой голос персонажу, или даже сняться в кино лично, – отметили инсайдеры.

Меган Маркл осознает, что сотрудничество с компанией Marvel может принести ей потрясающий успех. Такая кинопродукция ориентирована на мировую аудиторию и зарабатывает миллиарды в прокате.

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Герцогиня понимает, что ей необходимо работать над своим актерским мастерством. Но вряд ли зрители смогут обойти вниманием картины, в котрых принимала участие жена внука Ее Величества. По оценкам экспертов, за роль Черной вдовы Меган может получить 30 миллионов фунтов стерлингов – более 900 миллионов гривен.

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Голливуд, Фильм, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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