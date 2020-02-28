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Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной
Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной

Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной

Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной
15:31 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Канадское правительство планирует прекратить расходы на охрану герцогов Сассекских.

Когда принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду после отказа от королевских полномочий, правительство страны предоставило для их охраны Королевскую конную полицию. Но как только 31 марта Меган и Гарри официально уйдут с поста старших членов королевской семьи, им придется платить за безопасность со своего кармана.

Об этом издание CBC News сообщило со ссылкой на заявление министра общественной безопасности Канады.

"Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана оказывать им помощь в области безопасности по мере необходимости, - говорится в заявлении офиса министра. - С момента прибытия герцога и герцогини в Канаду в ноябре 2019 года этим занимает Королевская конная полиция. Помощь прекратится в ближайшие недели в соответствии с их изменением статуса".

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Таким образом, правительство Канады удовлетворит требования налогоплательщиков, которые в январе 2020 года представили петицию с отказом платить за охрану Гарри и Меган. Петиция набрала более 80 тыс. голосов.

"Канадцы рады приветствовать герцога и герцогиню, но ясно дали понять, что налогоплательщиков нельзя заставлять их поддерживать, пока они здесь живут. Все канадцы желают им всего наилучшего, пока они следуют своим стремлениям к финансовой независимости", - сказал Аарон Удрик, директор Канадской федерации налогоплательщиков.

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Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри и Меган Маркл.
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