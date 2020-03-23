Досрочно отказалась: Меган Маркл лишилась королевского статуса

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл досрочно лишилась королевского статуса, поскольку из-за закрытия границ стран не сможет сделать это вовремя.

Меган Маркл и принц Гарри должны были сложить свои королевские обязанности 31 марта, однако из-за распространения Covid-19 процедуру пришлось отложить на неопределенный срок. Меган Маркл решила не медлить и еще до установленной даты отказалась от королевского статуса.

Об этом сообщает издание People.

Меган является патроном благотворительной организации Smart Works Charity и ассоциации университетов Содружества.

Ранее на сайте организации о Маркл было написано "Наш королевский покровитель, герцогиня". Однако теперь оттуда удалили все упоминания о ней, как о представителе королевской семьи и заменили подпись на "Герцогиня Сассекская".

Похожая ситуация с ассоциацией университетов Содружества. Они убрали от имени Меган "Ее королевское высочество" и оставили только титул.