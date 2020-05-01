Долой волнения и страхи: полезная литература для будущих родителей

1 "Рожаю! Записки сумасшедшей мамочки", Ирина Чеснова У психолога и популярного автора Чесновой немало произведений, полезных для беременных и новоиспеченных мам. В этой книге писательница поделится святая святых, продемонстрировав переживания каждой будущей мамы. Папам, к слову, тоже не помешает прочесть "Записки сумасшедшей мамочки", чтобы лучше понимать своих избранниц.

2 "9 месяцев счастья. Настольное пособие для беременных женщин", Елена Березовская Елена Петровна Березовская – акушер-гинеколог, на чьем счету более 200 сертификатов в различных областях: в женской сексологии, в репродуктивной медицине, онкологии и так далее. К ее советам стоит прислушаться, ведь она говорит не просто с позиции женщины, но и с позиции профессионального врача.

3 "Быть мамой здорово! Беременность и первый год жизни малыша", Лариса Суркова Эта книга стала настоящим бестселлером, а написана она Ларисой Михайловной Сурковой – психологом, коучем и мамой четырех детей. В чем же секрет популярности книги? Да в том, что Суркова основывается и на научно-теоритической базе, и на практике настоящей мамы. Автор подробно изучает такие важные нюансы, как незапланированная беременность или поздняя беременность, кесарево сечение, токсикоз, тройня и так далее. Так же Суркова поможет развеять страхи, связанные с вынашиванием ребенка и родами. В общем, вы точно не пожалеете о времени, потраченном на чтение.

4 "Роды без страха", Грентли Дик-Рид Эта книга уже не первое десятилетие числится в списках самых популярных бестселлеров для тех, кто ждет родов. К счастью, отечественные издательства более добры к своим читателям и на обложках красуются счастливые девушки в положении. А вот англоязычная книга пугает обложкой, противоречащей содержимому (там крупным планом изображение женщины в самом процессе родов). Это я к чему? Не пугайтесь, если вдруг вам попадется издание с англоязычной обложкой. Дело в том, что вся атмосфера книги настраивает как раз на позитивный лад. Автор обоснованно объясняет, что боль во время родов во многом напрямую зависит от уровня ваших страхов. Конечно, вас ждет отнюдь не самый легкий процесс, но вы можете минимизировать боль, пройдя физическую и психологическую подготовку.

5 "#Беременность. Короткометражка длиной в 9 месяцев", Татьяна Буцкая Вы беременны и вам страшно? Через подобные страхи прошло немало женщин. Помимо иллюзорных фобий есть еще и реальные неприятные нюансы, такие как токсикоз или резус-отрицательность. Врач-педиатр поможет разобраться в вопросах, мучающих беременных и научит спокойнее воспринимать свое новое состояние.

6 "Советы залетевшим", Татьяна Соломатина Татьяна Соломатина получила превосходное образование, сперва она окончила Одесский Медин по специальности акушер-гинеколог, затем занималась клинической медициной и стажировалась в Бостоне, а так же работала в Детском фонде ООН. В общем, знаний по теме у Соломатиной предостаточно и она щедро ими делится. Эта книга, пожалуй, станет полезной не только уже беременным. Это великолепное пособие для мам, которые хотят узнать, как рассказать о взрослении дочерям-подросткам.

7 "Подарок на всю жизнь. Руководство по грудному вскармливанию", Карлос Гонсалес Карлос Гонсалес признан настоящим знатоком своего дела, ведь он профессиональный врач-педиатр и диетолог. Книги Карлоса неоднократно становились бестселлерами. Мы уже упоминали работы этого автора в разделе книг по воспитанию детей. В данной своей работе Карлос затрагивает немаловажные вопросы, связанные с грудным вскармливанием.

8 "Роды-просто. Беременность, роды, первые месяцы жизни малыша — о самом важном в жизни женщины", Лиза Мока Фьюх… вот такое длинное название у книги, зато оно полностью отображает ее содержимое. Лиза Моко – популярный блогер, девушка делится знаниями о материнстве с другими мамами. По профессии Лиза – доула, то есть она помогает женщинам во время беременности и родов, поддерживая морально и помогая справиться с любой мелочью, которая при беременности и родах может стать трудновыполнимой. Отрадно видеть позицию Моки в отношении материнства. Девушка идет наперекор популярной позиции "Ты – женщина и ты ДОЛЖНА стать матерью. Лишь в этом твое предназначение". Лиза озвучивает честную мысль: женщина вправе самостоятельно решать, когда становиться мамой. И уж точно не стоит делать этого ради того, чтобы тебе "подали стакан воды в старости". Однако стоит отметить, что у Лизы много неоднозначных позиций, которые могут не соответствовать мнениям врачей (Мока не является профессиональным медиком). Эта книга больше подходит для моральной поддержки, а не как абсолютно точное руководство к действиям.

9 "Добрая книга для будущей мамы. Позитивное руководство для тех, кто хочет ребенка", Дмитрий Лубнин Популярный блогер и акушер-гинеколог, Лубнин проливает свет на многие важные вопросы для будущих мам. Доктор объясняет вред переизбытка информации о беременности и родах, поскольку ее сложно отфильтровать и понять, где истина, а где пустые заблуждения, не стоящие суеты.