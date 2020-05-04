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"Полуночное солнце": в свет выходит новая книга "Сумерек"

"Полуночное солнце": в свет выходит новая книга "Сумерек"
18:31 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Стефани Майер объявила о продолжении саги.

В эти выходные всем фанатам "Сумерек" пришлось задержать дыхание в ожидании объявления от Стефани Майер. И читатели, и журналисты сходились во мнении, что писательница, наконец, представит долгожданную пятую часть серии, которую в свое время она оставила недописанной. И они оказались правы. Спустя 12 лет со дня выхода "Рассвета" поклонников ожидает новая книга от лица Эдварда Каллена "Полуночное солнце".

На своем сайте Майер рассказала, что давно задумалась о том, какой бы была первая глава "Сумерек", рассказанная Эдвардом, ведь в его истории гораздо больше интересных деталей.

"В конце концов, для Беллы он лишь красивый юноша, с которым она пересекается взглядом. А для него это один из важнейших дней в его долгой жизни. Сначала шок и разочарование от неспособности прочитать ее мысли, затем дикая, чудовищная реакция на ее запах и испытание самообладания. Определенно, с его точки зрения первый день Беллы Свон в Форксе более захватывающий", - написала писательница.

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Она также рассказала, что долго сомневалась, стоит ли выпускать книгу в такое безумное время.

"Но многие из вас ждали так долго, что показалось несправедливым заставлять ждать еще дольше. Я счастлива, наконец, объявить, что "Полуночное солнце" выйдет 4 августа", - сказала Майер в разговоре с изданием Good Morning America.

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Все по теме:

Книга, Сумерки, Стефани Майер, Полуночное солнце, Литература 2020.
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