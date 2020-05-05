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"Вторую стоит купить": украинские актеры зачитали отрывки нового романа Сенцова

"Вторую стоит купить": украинские актеры зачитали отрывки нового романа Сенцова
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры:Известные актеры презентовали новую книгу Сенцова "Вторую стоит купить".

"Видавництво Старого Лева" подготовило видеопрезентацию новой книги кинорежиссера, сценариста и общественного активиста Олега Сенцова "Вторую также стоит приобрести" - апокалиптического романа, написанного в тюрьме.

Об этом сообщил сам автор на странице в Facebook, разместив видео.

"Известные актеры читают отрывки из моего нового романа", - написал Сенцов.

Как отметили в издательстве, сам роман выйдет в свет на следующей неделе, а уже сейчас заказать его можно в онлайн-магазине "Видавництва Старого Лева".

"Книгу Олега Сенцова для вас читали актеры театра и кино: Виктор Андриенко, Елена Узлюк, Виктор Жданов, Римма Зюбина, Анастасия Пустовит и Александр Бегма. Монтировала Екатерина Набережных", - говорится под видеопрезентацией.

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Как сообщалось, роман Сенцов написал во время заключения в российской колонии в Якутии в 2017 году. На страницах книги "Вторую также стоит приобрести" - вымышленные фантастические реалии (внеземная цивилизация, которая якобы стремится спасти людей от них самих) и вполне реальные проблемы человечества - борьба за ресурсы, коллаборационизм, влияние пропаганды на сознание граждан и роль в этом всём маленького человека.

Как и две предыдущие книги Олега Сенцова - "Жизня" и "Маркетер", - новый роман выйдет в "Видавництві Старого Лева" и будет доступен на двух языках: украинском (в переводе Сергея Осоки) и русском (в электронном варианте).

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Книга, Олег Сенцов, Вторую стоит купить.
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