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В США опубликовали сборник рассказов Оксаны Забужко

В США опубликовали сборник рассказов Оксаны Забужко
16:41 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Сборник рассказов Оксаны Забужко "Your Ad Could Go Here" вошла в список самых ожидаемых новинок The New York Times.

В США опубликовали сборник рассказов украинской писательницы Оксаны Забужко Your Ad Could Go Here. Как призналась сама писательница, она должна была быть на презентации в Нью-Йорке, но из-за необходимости введения карантинных мер этого не произошло.

"Есть и хорошие новости - сегодня в США вышла в свет моя Your Ad Could Go Here ("Тут могла быть ваша реклама") - собственно, я сейчас должна была быть в Нью-Йорке на презентации, запланирован был тур по стране до конца мая, билеты куплены, афиши напечатаны, - но, увы, как писали когда-то в сказках, не тут то было", - написала Забужко на Facebook.

По ее словам, на сайте Women Writers, Women Books можно прочитать одноименный рассказ.

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Напомним, швейцарская газета Tages Anzeiger включила роман Оксаны Забужко "Музей заброшенных секретов", написанный в 2009 году, в списке 20 лучших романов века.

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США, Литература, Книга, The New York Times, Оксана Забужко, Your Ad Could Go Here.
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