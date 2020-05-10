ТОП-3 книжные новинки о красоте и не только

Здесь про последние писки в индустрии красоты. В современном мире все понимают, что нужно соответствовать стандартам красоты и пытаться ее сохранить как можно дольше. Но так трудно найти истинно действенные методы среди советов на интернет-форумах, бабушкиных рекомендаций или лайфхаков от звезд. Поэтому авторы книги - врач-косметолог и журналистка - решили развенчать все мифы и рассказать, какие из них верны с научной точки зрения.

Известная актриса и модель Камерон Диаз решила выложить все свои секреты здорового образа жизни и рассказать, как сохранить молодость на долгие годы, в одной книге. Женщина на собственном опыте убедилась, помогает ли правильное питание, отсутствие вредных привычек, спорт, минимум алкоголя нашему внешнему виду. "В том, что мы становимся старше ничего страшного нет. То, что пожилые люди некрасивые и у них меньше возможностей - миф", - убеждена автор.

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"Возраст красоты. Секреты трех поколений французских бьюти-редакторов", Клеманс фон Мюффлинг

Это история про секреты красоты трех поколений женщин из одной семьи. Все они работали в индустрии красоты. Автор книги является именно третьим поколением, а также основательницей журнала Beauty and Well Being (BWB). Ее мама и бабушка работали бьюти-редакторами во французском Vogue. Кому, как не им знать, что такое настоящая красота и как ее достичь. В частности, в книге собраны советы от лучших французских специалистов - косметологов, дерматологов, визажистов. Главные героини книги хотят, чтобы женщины осознали: красота - это не борьба с возрастом, а стиль жизни.

Читайте, наслаждайтесь, узнавайте больше о любимой теме красоты. И помните, мы можем быть настолько красивыми, насколько сами этого захотим.