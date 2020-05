ТОП-3 книжные новинки о красоте и не только

3

"Возраст красоты. Секреты трех поколений французских бьюти-редакторов", Клеманс фон Мюффлинг

Это история про секреты красоты трех поколений женщин из одной семьи. Все они работали в индустрии красоты. Автор книги является именно третьим поколением, а также основательницей журнала Beauty and Well Being (BWB). Ее мама и бабушка работали бьюти-редакторами во французском Vogue. Кому, как не им знать, что такое настоящая красота и как ее достичь. В частности, в книге собраны советы от лучших французских специалистов - косметологов, дерматологов, визажистов. Главные героини книги хотят, чтобы женщины осознали: красота - это не борьба с возрастом, а стиль жизни.

Читайте, наслаждайтесь, узнавайте больше о любимой теме красоты. И помните, мы можем быть настолько красивыми, насколько сами этого захотим.