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Перепутали: на сборник Ольги Кобылянской поместили портрет Марка Вовчка (Фото)

Перепутали: на сборник Ольги Кобылянской поместили портрет Марка Вовчка (Фото)
21:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:На ошибку обратила внимание Оксана Забужко.

Вышел в свет очередной сборник произведений Ольги Кобылянской от издательства "Центр учебной литературы". И на этот раз вместо портрета самой писательницы, на обложке видим знаменитую Марко Вовчок. Об этом инциденте написала Оксана Забужко, которая опубликовала соответствующее сообщение на личной странице в фейсбуке.

На сайте издательства уже представлены 6 сборников произведений Ольги Кобылянской, однако лишь на последнем можно увидеть вместо нее портрет украинской писательницы и переводчицы Марии Вилинской, которая известна под псевдонимом Марко Вовчок.

"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, ибо у меня аж дух перехватило. Я не знаю такого издательства - "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, они выдают "учебники и пособия" по заказу Украинского Государства, аж лес гудит, и мы с вами за это платим", - написала в заметке Оксана Стефановна.

После того, как в СМИ начали писать об ошибке, на сайте "Центра учебной литературы" удалили эту книжку.

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Что известно о выдающихся классиков?

Марко Вовчок - псевдоним украинской писательницы и переводчицы Марии Вилинской. Она была женой известного этнографа Афанасия Маркевича. В своих произведениях она описывала историческое украинское прошлое. В 1857 году вышел ее сборник "Народные рассказы", который принес признание.

Ольга Кобылянская известна не только как писательница, но и как участница женского движения на Буковине. Она отражала свои взгляды в произведениях, которые популярны и актуальны и в современном обществе.

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Все по теме:

Сборник, Обложка, Издательство, Оксана Забужко, Марко Вовчок, Ольга Кобылянская, Центр учебной литературы.
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