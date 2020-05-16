Книги, которые помогут лучше разобраться в политике и экономике

1 Плутократы, Фриланд Фриланд - это вице-премьер правительства Канады, правительства Джастина Трюдо, украинка по происхождению. Долгое время она работала журналисткой в англоязычных изданиях, была старшим редактором газеты Financial Times, специализировалась на Восточной Европе - Россия, Украина, Молдова, Беларусь. Была знакома со многими российскими и украинскими олигархами. С тех пор она интересуется темой олигархов, миллиардеров, самых богатых людей мира. Книга Плутократы рассказывает о том, что миллиардеры начинают играть в мировой политике и экономике все большую роль. Срабатывает принцип, что богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. Фриланд на основе экономического анализа и общения с большим бизесом показала, что когда миллиардеры становятся богаче, но не растут их обязательства перед обществом, мы движемся к обществу радикальной неровности, где будет господствовать социальная вражда и социальное расслоение. Такое общество легко голосует за популистов, легко голосует за тех, кто только обещает и не готов выполнять свои политические обещания, потому что они по своей природе невыполнимы.

2 Почему нации приходят в упадок, Дарон Аджемаглу, Джеймс Робинсон Эта книга предлагает посмотреть на историю человечества через анализ институтов общества, в котором живут люди. Как правило, факты исследуются в хронологии - когда началась война, сколько в ней погибло, кто выиграл, какие были последствия этой победы и что было с побежденным. Так анализировали войны XVII века, так анализировали две мировые войны прошлого века. Но Аджемаглу и Робинсон предлагают посмотреть на экономическую историю человечества и понять, почему одни страны становятся богатыми, а другие - бедными. Что движет экономику, почему ей нужен либеральный порядок дня и как тоталитарные и авторитарные режимы вытесняют из общественных институтов потенциал и неправильно его направляют. Авторы анализируют как европейскую, так и африканскую, советскую экономику. Они показывают, что только те общества, где обеспечено равенство доступа к рынку, капиталов, образования имеют шанс на длительный, устойчивый экономический рост. И из этого правила нет исключений.