Книги, которые помогут лучше разобраться в политике и экономике

Плутократы, Фриланд
Фриланд - это вице-премьер правительства Канады, правительства Джастина Трюдо, украинка по происхождению. Долгое время она работала журналисткой в англоязычных изданиях, была старшим редактором газеты Financial Times, специализировалась на Восточной Европе - Россия, Украина, Молдова, Беларусь. Была знакома со многими российскими и украинскими олигархами. С тех пор она интересуется темой олигархов, миллиардеров, самых богатых людей мира.
Книга Плутократы рассказывает о том, что миллиардеры начинают играть в мировой политике и экономике все большую роль. Срабатывает принцип, что богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее.
Фриланд на основе экономического анализа и общения с большим бизесом показала, что когда миллиардеры становятся богаче, но не растут их обязательства перед обществом, мы движемся к обществу радикальной неровности, где будет господствовать социальная вражда и социальное расслоение. Такое общество легко голосует за популистов, легко голосует за тех, кто только обещает и не готов выполнять свои политические обещания, потому что они по своей природе невыполнимы.
Почему нации приходят в упадок, Дарон Аджемаглу, Джеймс Робинсон
Эта книга предлагает посмотреть на историю человечества через анализ институтов общества, в котором живут люди. Как правило, факты исследуются в хронологии - когда началась война, сколько в ней погибло, кто выиграл, какие были последствия этой победы и что было с побежденным. Так анализировали войны XVII века, так анализировали две мировые войны прошлого века.
Но Аджемаглу и Робинсон предлагают посмотреть на экономическую историю человечества и понять, почему одни страны становятся богатыми, а другие - бедными. Что движет экономику, почему ей нужен либеральный порядок дня и как тоталитарные и авторитарные режимы вытесняют из общественных институтов потенциал и неправильно его направляют.
Авторы анализируют как европейскую, так и африканскую, советскую экономику. Они показывают, что только те общества, где обеспечено равенство доступа к рынку, капиталов, образования имеют шанс на длительный, устойчивый экономический рост. И из этого правила нет исключений.
Капитал и идеология, Тома Пикетти
Пикетти продолжил исследовать тему, которую начала Фриланд и которая частично изложена в книге Почему нации приходят в упадок. Это тема общественного неравенства, неравенства доходов и доступа к образованию.
Автор анализирует целый ряд мировых экономик - США, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, африканские страны, СССР. Он показывает, что неравенство в обществе было достаточно высоким на протяжении Средневековья, Нового времени, Эпохи классицизма и только Первая и Вторая мировые войны помогли человечеству выровнять правила игры и создать средний класс, который является двигателем общественного прогресса.
Однако после 2000-х в обществе снова началось разделение. Пикетти дает базовые политические рекомендации правительствам разных стран о том, как бороться с неравенством. С автором можно соглашаться или не соглашаться, но в книге есть прекрасные подсчеты того, как и почему динамика доходов в современном мире является настолько неравномерной.
Книга на данный момент доступна только на английском языке.