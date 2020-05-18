Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать

Новости культуры:В подборку от основателя Microsoft вошло 5 книг. Он уверяет, что именно эти произведения помогут отвлечься от пандемии коронавируса и получить полезные знания.

Успешный американский бизнесмен Билл Гейтс традиционно в преддверии летнего сезона опубликовал собственный топ книг, которые достойны внимания читателей по всему миру.

В подборку миллиардера вошли книги, связанные с бизнесом, экономикой и даже космическими и шпионскими триллерами. В этой литературе можно отыскать пути решения проблемных вопросов, сравнить пандемию гриппа 1918 года с современной ситуацией вспышки коронавируса и получить советы от ведущих экспертов в области экономики в доступной форме.

5 книг от Билла Гейтса, которые стоит прочитать летом:

"Выбор" (The Choice: Embrace the Possible), Эдит Ева Эгер;

"Облачный атлас" (Cloud Atlas) Дэвид Митчелл;

"Аттракцион жизни" (The Ride of a Lifetime), Роберт Айгер;

"Великий грипп" (The Great Influenza), Джона Барри;

"Экономика бедности" (Good Economics for Hard Times), Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло.

Личным списком книг для прочтения летом Билл Гейтс поделился на собственном канале в ютубе. Известно, что для него чтение – лучший релакс и противодействие стрессам.