Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать

Успешный американский бизнесмен Билл Гейтс традиционно в преддверии летнего сезона опубликовал собственный топ книг, которые достойны внимания читателей по всему миру.
В подборку миллиардера вошли книги, связанные с бизнесом, экономикой и даже космическими и шпионскими триллерами. В этой литературе можно отыскать пути решения проблемных вопросов, сравнить пандемию гриппа 1918 года с современной ситуацией вспышки коронавируса и получить советы от ведущих экспертов в области экономики в доступной форме.
5 книг от Билла Гейтса, которые стоит прочитать летом:
"Выбор" (The Choice: Embrace the Possible), Эдит Ева Эгер;
"Облачный атлас" (Cloud Atlas) Дэвид Митчелл;
"Аттракцион жизни" (The Ride of a Lifetime), Роберт Айгер;
"Великий грипп" (The Great Influenza), Джона Барри;
"Экономика бедности" (Good Economics for Hard Times), Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло.
Личным списком книг для прочтения летом Билл Гейтс поделился на собственном канале в ютубе. Известно, что для него чтение – лучший релакс и противодействие стрессам.