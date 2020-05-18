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Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать

Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
22:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:В подборку от основателя Microsoft вошло 5 книг. Он уверяет, что именно эти произведения помогут отвлечься от пандемии коронавируса и получить полезные знания.

Успешный американский бизнесмен Билл Гейтс традиционно в преддверии летнего сезона опубликовал собственный топ книг, которые достойны внимания читателей по всему миру. 

В подборку миллиардера вошли книги, связанные с бизнесом, экономикой и даже космическими и шпионскими триллерами. В этой литературе можно отыскать пути решения проблемных вопросов, сравнить пандемию гриппа 1918 года с современной ситуацией вспышки коронавируса и получить советы от ведущих экспертов в области экономики в доступной форме.

5 книг от Билла Гейтса, которые стоит прочитать летом:

  • "Выбор" (The Choice: Embrace the Possible), Эдит Ева Эгер;

  • "Облачный атлас" (Cloud Atlas) Дэвид Митчелл;

  • "Аттракцион жизни" (The Ride of a Lifetime), Роберт Айгер;

  • "Великий грипп" (The Great Influenza), Джона Барри;

  • "Экономика бедности" (Good Economics for Hard Times), Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло.

Книги, которые помогут лучше разобраться в политике и экономике

Личным списком книг для прочтения летом Билл Гейтс поделился на собственном канале в ютубе. Известно, что для него чтение – лучший релакс и противодействие стрессам.

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Литература, Билл Гейтс, Подборка, Что почитать.
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