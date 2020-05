Автор "Гарри Поттера" бесплатно выложила 2 части сказки, написанной 10 лет назад

Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала в Интернете первые две части сказочной повести "Икабог" (The Ickabog), написанной более 10 лет тому назад. Об этом автор написала в Twitter.

"У меня для вас есть небольшое объявление, но перед тем, как я начну, хочу предупредить возможную путаницу - это не спин-офф "Гарри Поттера". Более 10 лет тому назад я написала отдельную сказку "Икабог". Я всегда хотела опубликовать её, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых и после некоторых колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими. До недавнего времени единственными людьми, которые читали историю об Икабоге, были два моих младших ребенка", - рассказала Роулинг.

По словам писательницы, рукопись много лет пролежала на чердаке её дома.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020