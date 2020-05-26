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Автор "Гарри Поттера" бесплатно выложила 2 части сказки, написанной 10 лет назад

Автор "Гарри Поттера" бесплатно выложила 2 части сказки, написанной 10 лет назад
20:49 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала свою первую книгу, которая не будет связана с Гарри Поттером.

Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала в Интернете первые две части сказочной повести "Икабог" (The Ickabog), написанной более 10 лет тому назад. Об этом автор написала в Twitter.

"У меня для вас есть небольшое объявление, но перед тем, как я начну, хочу предупредить возможную путаницу - это не спин-офф "Гарри Поттера". Более 10 лет тому назад я написала отдельную сказку "Икабог". Я всегда хотела опубликовать её, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых и после некоторых колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими. До недавнего времени единственными людьми, которые читали историю об Икабоге, были два моих младших ребенка", - рассказала Роулинг.

По словам писательницы, рукопись много лет пролежала на чердаке её дома.

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Роулинг решила сделать сказку бесплатной, что станет подарком для детей и подростков, вынужденных проводить время "под замком" на время карантина. Она также призвала детей отправлять рисунки, лучшие из которых проиллюстрируют физическую книгу, которая будет издана в ноябре.

Гонорары за опубликованные книги Роулинг передаст организациям, которые помогают наиболее пострадавшим от COVID-19 группам.

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Роулинг, Сказка, Страницы, Икабог.
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