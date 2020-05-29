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"Проведение выставки важнее, чем когда-либо": в этом году состоится Франкфуртская книжная ярмарка

"Проведение выставки важнее, чем когда-либо": в этом году состоится Франкфуртская книжная ярмарка
15:49 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости культуры:Правда, участников и гостей будет на этот раз существенно меньше, чем обычно, подчеркнули организаторы ярмарки.

Франкфуртская книжная ярмарка в этом году состоится - она запланирована на октябрь. Об этом сообщается на его сайте.

"Франкфуртскую книжную ярмарку планируется провести 14-18 октября 2020 года одновременно в выставочном центре в городе Франкфурт-на-Майне и виртуально", - говорится в сообщении.

Организаторы 72-ой ярмарки исходят из того, что смогут обеспечить на выставочной площадке безопасность посетителей, экспонентов и работников. В частности, предусматривается целый ряд ограничений.

"Книжный арсенал" в этом году не состоится

Почетным гостем ярмарки в этом году станет Канада.

По словам директора Frankfurter Buchmesse Юргена Бооса, "проведение выставки в этом году важнее, чем когда-либо". Он назвал ярмарку-2020 "эксклюзивной".

Франкфуртская книжная ярмарка, наибольшая в Германии и Европе, проводится с 1949 года. В прошлом году ее посетило более 300 тыс. человек, в нем приняли участие почти 7500 экспонентов из более чем сотни стран, в том числе и Украины.

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Ярмарка, Книжная ярмарка, Франкфурт, Frankfurter Buchmesse.
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