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"Совсем не страшная книга": в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей

"Совсем не страшная книга": в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
17:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:В Украине выходит книга, специально написанная для семей тяжело больных людей.

В издание, автором которого выступила основательница общественной организации "Горизонтали" Анастасия Леухина, вошли истории из жизни пациентов с тяжелыми диагнозами и их родных, советы психологов и рекомендации врачей. Отдельные главы из "Совсем не страшной книги о жизни, смерти и все, что между ними" прочитают украинские знаменитости, которые, в том числе, поучаствовали в ее создании.

Так звезда фильма "Мои мысли тихие", актриса Ирма Витовская уже не первый год поддерживает развитие в Украине службы паллиативной помощи пациентам, которых невозможно спасти. Она прочла историю о мальчике Паше – после его смерти активисты добились открытия реанимационных отделений для посетителей. Телеведущая Соломия Витвицкая записала свой отрывок на следующий день после похорон родного дяди, глава фонда "100% жизни" Дмитрий Шерембей поделился собственной историей того, как врачи давали ему всего два месяца жизни, а медицинская экспертка Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Катерина Булавинова рассказала о смерти своего мужа от рака.

В течение мая также вышли главы, прочитанные самой Анастасией Леухиной, активисткой и чемпионкой мира по карате Ульяной Пчелкиной, певицей Яриной Квиткой, психологом Натальей Подлесной и журналисткой Галиной Сергеевой. В ближайшие дни выйдут ролики с участием телеведущей Лидии Таран, писательницы и журналистки Зои Казанжи, телеведущего "Телевидения Торонто" Романа Винтонива и другими знаменитостями.

Сама книга выйдет в печать на следующей неделе. Целью ее авторки Анастасии Леухиной было оказать поддержку семьям, которые столкнулись с серьезными болезнями. "Часто, услышав плохие новости о чем-то здоровье или смерти, люди не знают, как себе вести, и просто говорят: "Держитесь!". А ты чувствуешь в этом дистанцирование и формальную вежливость, потому что держаться в таких ситуация почти не за что", - сказала она. По словам Леухиной, она хотела, чтобы вместо болезненного "держись" можно было рассказать об этой книге или подарить ее.

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Средства на издание собирали, в том числе и у благотворителей. Благодаря их вкладам часть тиража напечатали специально для больниц и хосписов, потому что "Совсем не страшная книга" может быть полезна также врачам и медсестрам, которые работают с тяжелыми пациентами. Медицинские учреждения могут получить экземпляр бесплатно, заполнив заявку на сайте проекта. Там же можно и купить издание.

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