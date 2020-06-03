У романа "Птичий короб" будет продолжение

Новости культуры:Стоит отметить, что читатели нашли множество параллелей между происходящим в книге и сегодняшней реальностью.

Популярность писателя Джоша Малермана за время пандемии коронавируса заметно возросла. После выхода его романа про невидимых убийц "Птичий короб" многие критиковали автора за неправдоподобность описываемых событий.

Если на улице опасно, трудно поверить в то, что найдутся такие люди, кто будет считать, что правительство всех обманывает, и специально гулять по улицам, чтобы доказать, что никакой опасности нет. Гулять до самой своей смерти. Жизнь и пандемия коронавируса показала, что автор во многом был прав.

А экранизация Netflix с Сандрой Буллок в главной роли стала одним из самых просматриваемых проектов сервиса во время карантина.

View this post on Instagram A post shared by Bird Box (@birdboxmovie) on Jan 15, 2019 at 10:30am PST

Роман (и экранизация) рассказывал о странной болезни, охватившей мир. На улицах появилось нечто, при взгляде на которое у людей возникает неконтролируемое желание покончить с собой. Поэтому лучше оставаться дома, а выходя на улицу, надевать повязку на глаза. В этом новом мире мать двоих детей пытается найти для своей семьи безопасное место.

21 июля в продажу поступает новый роман Джоша Малермана "Мелори". Вот официальное описание сюжета: "Мелори и ее дети, Том и Олимпия, выжили после того, как появление неведомых существ уничтожило большую часть человечества. Спустя 10 лет им придется покинуть найденное убежище - школу для слепых. Найдут ли они новых выживших? Раскроют ли тайну происхождения существ? С какими еще опасностями им придется столкнуться? Ответы вас удивят".