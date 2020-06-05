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В сети опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя

В сети опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
08:10 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Эрнест Хемингуэй работал над рассказом между 1936 и 1956 годом.

Ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя "Погоня, как счастье" был опубликован в июньском номере издания The New Yorker. Рассказ является автобиографическим, а его название придумал сын писателя.

Рукопись случайно нашел в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне внук писателя Шон Хемингуэй, сообщает издание. Главного героя произведения зовут Эрнест Хемингуэй, рассказ повествует о том, как он и его друзья охотились на большого марлина.

У рукописи не было названия, поэтому его выбрал сын Хемингуэя Патрик. По словам внука писателя, название очень удачное, поскольку рассказ повествует не столько о рыбалке, сколько об удовольствии, которое она приносит. Сын писателя выбрал такое название в качестве отсылки к книге отца "Зеленые холмы Африки". "Погоня, как счастье" был озаглавлен последний раздел книги.

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Действие рассказа происходит в 1933 году. Его сюжет чем-то напоминает знаменитую повесть "Старик и море", которая была опубликована в 1952 году. По мнению внука Хемингуэя, писатель работал над рассказом между 1936 и 1956 годом.

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Рассказ, Эрнест Хемингуэй, Погоня как счастье, Шон Хемингуэй.
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В сети опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
В сети опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
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