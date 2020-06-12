Американский словарь Merriam-Webster добавит изменения к понятию "расизм"

Американская активистка попросила составителей словаря внести поправки к определению слова "расизм".

Американский словарь Merriam-Webster готов внести правки в определение слова "расизм", решили ученые после обращения афроамериканки Кеннеди Митчем с просьбой к составителям словаря изменить трактовку.

Сейчас определение слова "расизм" включает три пункта:

Вера в то, что раса является основной детерминантой человеческих черт и способностей, а расовые различия создают врожденное превосходство той или иной расы.

Доктрина или политическая программа, основанная на принятии расизма и предназначенная для осуществления его принципов.

Политическая и социальная система, основанная на расизме.

Митчем уверена, что эти определения слишком просты и не раскрывают понятие "расизм" в полной мере: "Нужно учитывать, что это систематическое проявление ненависти. Расизм - это не просто говорить "я не люблю кого-то", это постоянное угнетение определенной группы людей".

"Мы искренне благодарим вас за то, что вы неоднократно нам писали. И приносим свои извинения за вред и оскорбление, которые мы причинили, не решив проблему раньше", - ответили редакторы словаря в одном из ответных писем к Митчем.