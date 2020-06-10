Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц

Новости мира:Во всех районах Нью-Йорка появится улица с названием "Black Lives Matter".

Одну из улиц в каждом районе Нью-Йорка назовут "Black Lives Matter" (Жизнь темнокожих важна) на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вследствие жесткого задержания полицейскими.

Об этом сообщает New York Post.

"Пришло время что-то официально сделать, чтобы представить этот город, чтобы продемонстрировать силу основного посыла Black Lives Matter", - отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Мэр Нью-Йорка добавил, что город "будет называть улицы в каждом районе и разместит выражения на главной улице каждого района — одно из которых будет здесь возле Ратуши — что Жизнь темнокожих важна (Black lives matter)".

Как сообщалось ранее, волна протестов прокатилась США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В интернет попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

ФБР и прокуратура открыли дело относительно правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены. Офицер Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве.