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Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц

Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во всех районах Нью-Йорка появится улица с названием "Black Lives Matter".

Одну из улиц в каждом районе Нью-Йорка назовут "Black Lives Matter" (Жизнь темнокожих важна) на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вследствие жесткого задержания полицейскими.

Об этом сообщает New York Post.

"Пришло время что-то официально сделать, чтобы представить этот город, чтобы продемонстрировать силу основного посыла Black Lives Matter", - отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Мэр Нью-Йорка добавил, что город "будет называть улицы в каждом районе и разместит выражения на главной улице каждого района — одно из которых будет здесь возле Ратуши — что Жизнь темнокожих важна (Black lives matter)".

Как сообщалось ранее, волна протестов прокатилась США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В интернет попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения

ФБР и прокуратура открыли дело относительно правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены. Офицер Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

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Нью-Йорк, Протесты, Джордж Флойд.
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