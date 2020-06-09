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Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения

Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
01:52 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:Подозреваемому в убийстве Флойда назначили залог в $1 млн.

Бывшему американскому офицеру полиции Дереку Шовину, подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда при задержании, назначили меру пресечения в виде залога в размере 1 миллион долларов.

Об этом сообщает DW.

Такую меру определил суд в Миннеаполисе. Шовин, который находится в тюрьме Миннесоты, предстал перед судом через видеосвязь.

В случае внесения залога экс-полицейский не будет иметь права контактировать с членами семьи погибшего. Также Шовин будет лишен возможности работать в сфере безопасности и обеспечения правопорядка. Кроме того, он должен будет сдать оружие и не сможет покидать пределы штата Миннесота.

Убийство Джорджа Флойда: в США намерены провести полицейскую реформу

Как известно, в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты.

Мужчина умер после того, как полицейский прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать. Это произошло в Миннеаполисе 25 мая. 

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Все по теме:

Суд, Протесты, Джордж Флойд, Дерек Шовин.
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