Убийство Джорджа Флойда: в США намерены провести полицейскую реформу

Новости мира:Демократы внесли в Конгресс США законопроект, который ограничивает полномочия полиции.

Демократы в Конгрессе США внесли на рассмотрение проект закона, который предусматривает реформы правоохранительных органов и в частности значительные ограничения для полиции на фоне массовых акций протеста в стране.

Об этом сообщает The Hill.

"Проект закона о правосудия в полиции, предложенный лидерами Черного кокуса Конгресса, предусматривает сдерживания для применения чрезмерной силы со стороны правоохранителей, в частности, насилия, направленного против чернокожих и других меньшинств", - отмечается в сообщении.

Законодательство среди прочего устанавливает запрет на федеральном уровне по применению удушающих приемов, ликвидирует правовую защиту полиции от судебных исков, вводит мандат на использование нательных телекамер полицейских по всей стране, запрещает для полиции оружие, которое обычно используют в войсках, и создает базу данных, раскрывающую имена полицейских, которые злоупотребляют полномочиями.

При этом, лидеры демократов в Конгрессе определили реформы полиции как важное и давно назревшее средство против расовой несправедливости.

Как сообщалось ранее, в течение последней недели по всей Америке прокатились массовые протесты, которые сопровождались погромами магазинов, зданий и сожжением авто. Их вызвала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицией в городе Миннеаполис.