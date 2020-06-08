Протесты в Британии: Джонсон назвал нападения на полицейских недопустимыми

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил участников массовых акций, которые сопровождаются насилием против полиции, подчеркнув, что это дискредитирует идею протеста.
Об этом Джонсон написал в Twitter.
"Люди имеют право протестовать мирно, соблюдая социальную дистанцию, но они не вправе нападать на полицейских", - указал глава британского правительства.
Джонсон выразил убеждение, что демонстрации были дискредитированы погромами. И это стало предательством дела, которому эти акции призваны служить.
"Причастные к этому будут привлечены к ответу", - подчеркнул Джонсон.
Как сообщалось, в ходе столкновений после мирной демонстрации движения Black Lives Matter в Лондоне 14 офицеров полиции получили ранения.
Комиссар полиции Лондона Крессида Дик назвала нападения на полицейских "шокирующими и абсолютно недопустимыми".