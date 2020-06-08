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Протесты в Британии: Джонсон назвал нападения на полицейских недопустимыми

Протесты в Британии: Джонсон назвал нападения на полицейских недопустимыми
08:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава британского правительства заявил, что погромщики дискредитируют акции протеста.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил участников массовых акций, которые сопровождаются насилием против полиции, подчеркнув, что это дискредитирует идею протеста.

Об этом Джонсон написал в Twitter.

"Люди имеют право протестовать мирно, соблюдая социальную дистанцию, но они не вправе нападать на полицейских", - указал глава британского правительства.

Джонсон выразил убеждение, что демонстрации были дискредитированы погромами. И это стало предательством дела, которому эти акции призваны служить.

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"Причастные к этому будут привлечены к ответу", - подчеркнул Джонсон.

Как сообщалось, в ходе столкновений после мирной демонстрации движения Black Lives Matter в Лондоне 14 офицеров полиции получили ранения.

Комиссар полиции Лондона Крессида Дик назвала нападения на полицейских "шокирующими и абсолютно недопустимыми".

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Протесты, Борис Джонсон, Британия.
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